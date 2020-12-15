محمود مسلم: تشكيل وعي الشباب أهم سلاح لمواجهة الشائعات

حذر الكاتب الصحفي محمود مسلم، رئيس تحرير الوطن، عضو مجلس الشيوخ، من خطورة الشائعات التي أصبحنا نواجهها كل ثانية على وسائل التواصل الاجتماعي، وفي مقدمتها موقع "فيس بوك"، في ظل الحرب التي تشنها قنوات خارجية وكتائب إلكترونية لجماعات معينة، تستهدف زعزعة الوطن، وترويج الشائعات والأكاذيب لأغراض سياسية.

وأضاف مسلم أن صناعة وتشكيل الوعي سلاح مهم في معركة مواجهة الشائعات المغرضة والقنوات والمواقع الممولة، التي تهاجم المصريين، ويجب أن تشترك في هذه الصناعة، بجانب الإعلام الذي هو جزء منها، من خلال نقل وبث الأخبار والحقائق، مؤسسات الدولة الدينية والثقافية والشبابية ورجال الدين، من أجل مواجهة هذه الحرب الشرسة، وحماية الشباب من أضرار الشائعات والأكاذيب، لما لها من دور كبير في تغيير قناعات وسلوك المواطنين بشكل كبير.

ودعا مسلم مؤسسات الدولة إلى أن تتبنى التنسيق فيما بينها، لوضع مشروع قومي، للتركيز على تنمية ورفع الوعي لدى الشباب، وتجهيزهم لمحاربة الشائعات، مؤكداً أن أهم قضية قرر تبنيها داخل مجلس الشيوخ، هي معركة الوعي، وكيفية تنسيق الجهود لبناء جيل واع من الشباب والمواطنين.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، للكاتب الصحفي محمود مسلم، على هامش الندوة التي نظمها مركز إعداد القادة بالجامعة، تحت عنوان "دور الإعلام في مواجهة الشائعات"، بحضور الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور جمال سوسة، المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد أبوسالم، المشرف على مركز إعداد القادة، والدكتور أحمد نجيب، مدير المركز.

وأكد رئيس جامعة بنها، خلال اللقاء، على دور الإعلام في تنمية الوعي لدى الشباب، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على إجراء حوار والتواصل مع الطلاب، بهدف بناء جيل جديد من الشباب، قادر على المساهمة في بناء المجتمع.

واستعرض السعيد دور مركز إعداد القادة بالجامعة وإمكانياته فى استضافة البرامج التدريبية لطلاب الجامعة، مشيراً إلى أن المركز تم تجهيزه على أعلى مستوى لخدمة طلاب الجامعة، حيث يضم منشآت وملاعب لإقامة الفاعليات والملتقيات الشبابية المختلفة.