لو هتسافر في الكريسماس.. ضوابط اختيار فندق مناسب للاستمتاع برحلتك

مع اقتراب نهاية العام يسعى العديد من محبي السفر إلى الاحتفال بأعياد الكريسماس بالسفر إلى أحد الأماكن السياحية وخصوصا تلك التي تتميز بطبيعة ساحلية، ما يجعلهم يلجأون إلى الاختيار بين الأماكن المفضلة لديهم، كما أنهم يبحثون عن طرق اختبار الفندق المناسب لهم، وتستعرض "الوطن"، في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية نصائح للمسافرين لمساعدتهم على اختيار الـ فندق المناسب لهم ولاحتياجاتهم، وفق منظم الرحلات بإحدى الشركات السياحية محمد ياسر:

كيف تختار الفندق المناسب عند السفر للاحتفال بالكريسماس؟

- قال محمد ياسر خلال حديثه لـ "الوطن" أنه عند اختيار الفندق المناسب يجب تحديد احتياجات الشخص المرافق في رحلة السفر، لأن طبيعة احتياجات الشخص يؤثر على اختيار الفندق، حيث تختلف المتطلبات إذا كان الشخص يسافر بمفرده أو إذا كان في صحبة أفراد الشركة التي يعمل بها أو الزوجة والأطفال أو كبار السن والذين يحتاجون إلى مكان هادئ بعيد عن الازدحام.

- كما يجب تحديد عدد النجوم التي تخص الفندق الذي يرغب المسافر في الإقامة به خلال رحلته، والتي تتحدد وفق المعايير التي تحددها الدولة.

- من الضروري أن يتم تحديد الهدف والغرض من السفر قبل حجز الفندق، حيث أن طبيعة كل غرض تؤدي إلى اختلاف الفندق، فكل نوع منها له احتياجات ومتطلبات مختلفة عن النوع الآخر.

- يجب معرفة وسائل المواصلات التي تتعامل بها المدينة المقصودة، ومعرفة ما إذا كانت تعتمد في الانتقال على خطوط مترو الأنفاق أو أي وسيلة مشابهة لها حتى يستطيع المسافر التنقل بسهولة.

- قبل السفر وبدأ الرحلة، يجب أن يقوم المسافر بمعرفة كل ما يخص المدينة التي يتوجه لها ومعرفة طبيعتها سواء كانت ساحلية أو جبلية أو تتميز بالمساحات الخضراء لاختيار المكان وفق احتياجه.

- مطالعة المستوى المعيشي في المدينة التي يتوجه لها لتحديد المبلغ المالي الذي يأخذه المسافر معه.

- معرفة المعالم السياحية التي تتميز بها المدينة ومدى قربها أو بعدها عن الفندق لتحديد المسافة التي يستغرقها الوصول إليها.

- تحديد المدة الزمنية التي يرغب المسافر في إقامتها بالفندق حتى يستطيع تحديد المبلغ المالي المصطحب معه وتأمين ماديا.