لو خايف من كورونا.. أماكن مفتوحة يمكنك الاستمتاع فيها بأجواء الكريسماس

دائمًا ما يخطط المصريون لقضاء سهرة مميزة ومختلفة في الكريسماس، ومع تزامن احتفالات هذا العام لأول مرة مع جائحة انتشار فيروس كورونا في دول العالم، يفتقر أغلبهم إلى التخطيط المناسب لهذا اليوم، فيحتار البعض بين قضائه في المنزل بين أفراد العائلة لتجنب الزحام، أو الخروج إلى المتنزهات والمولات، أو حضور مهرجان الحفلات الذي يقام هذه الليلة من كل عام في ليلة رأس السنة.

وتستعرض "الوطن" دليلك لخروجة مختلفة ليلة رأس السنة في عدد من الأماكن المفتوحة تجنبًا لزحان المطاعم والفنادق والكافيهات على النحو التالي:

الشوارع تتزين بديكورات الكريسماس

ويمكنك الاستمتاع في ليلة رأس السنة بالخروج في الأماكن المفتوحة جيدة التهوية، مثل المولات الشهيرة والتي عادة ما تزدهر أثناء احتفالات رأس السنة متمثلة في الديكورات والأغاني وأشجار الكريسماس والأجراس الملونة، إذ يمكنك دخول السينما أو تناول المأكولات والمشروبات بالكافيهات المنتشرة بأنحاء المول ومنطقة "الفود كورت" بالمناطق الآتية:

مول داون تاون قطامية

يقع المول في أول شارع الـ90 بعد كايرو فيستيفال في التجمع الخامس، وهو مول مفتوح يحتوي على 130 محلا ونحو 50 مطعما وكافيه يمكنك الاختيار من بينها للاستمتاع بسهرة مميزة الليلة وسط الأجواء والديكورات والموسيقى المصممة خصيصًا للزائرين، ويمكنك التقاط الصور مع شجرة الكريسماس وسانتا كلوز والأضواء المبهرة.

مول الجزيرة بلازا

يقع المول في الشيخ زايد أمام بوابة زايد 2000، ويقدم لزواره الزينة والديكورات والأضواء التي تتناسب وأجواء الكريسماس، فضلًا عن وجود الكثير من المطاعم والكافيهات Indoors أو Outdoors والتي يمكنك الاختيار من بينها، وتتراوح الأسعار فيها بين 100 إلى 150 جنيهًا، ويعرض المول الليلة عبر الشاشات أفلام متعلقة بالكريسماس مثل فيلم Homa A lone، فضلًا عن عروض استعراضية مختلفة للأطفال والكبار.

سيتي ستارزمول

سيتي ستارز بمدينة نصر تتزيّن هذا العام بديكورات مختلفة تمامًا عن السنوات السابقة، إذ تجد شجرة الكريسماس بأعلى ارتفاع في منتصف المول، فضلًا عن الأنوار ومجسمات بابا نويل والغزلان والأجراس والنجوم المعلقة بمختلف أنحاء المول.

أركان مول

يضع أركان مول بالشيخ زايد أضخم 3 أشجار للكريسماس فضلًا عن أماكن الألعاب وعدد كبير من المطاعم والكافيهات، ويمكنك الاستمتاع بالاحتفالات والتصوير مجانًا، يقع المول في مدخل زايد 2000 بعد هايبر وان.

point 90

تجد في هذا المكان كل ما تريد لتكون سعيدًا، حيث الألعاب والمشروبات والسناكس الخفيفة، إضافة إلى الديكورات المميزة التي تتناسب مع أجواء واحتفالات الكريسماس وتوثيقها بعدد من الصور الرائعة، ويوجد مول بوينت 90 أمام بوابة 5 من الجامعة الأمريكية في التجمع الخامس.

كابيتال بيزنس بارك

يقع المول بمدينة الشيخ زايد على المحور الرئيسي بعد هايبر وان ‏‎قبل مدخل زايد 2000، إذ تزين المول بديكورات الكريسماس المناسبة للاحتفال والتي تمثلت في شجرة الكريسماس بارتفاع عالِ التي يمكنك التصوير بداخلها، كما يحتوي المول على عدد كبير من المطاعم والكافيهات التي يمكنك الاختيار من بينها.

منطقة Water Way

منطقة واتر واي بالتجمع الأول تتزين هذا العام بديكورات مميزة للزائرين ومجسمات ضخمة لشخصية بابا نويل وأجراس عيد الميلاد للاستمتاع بالتصوير مجانًا.