غرفة القاهرة: 4 أسباب وراء تراجع السياحة فى أعياد الكريسماس

قال عمارىي عبد العظيم عماري، رئيس شعبة شركات السياحة بغرفة تجارة القاهرة سابقا، إن امتحانات الفصل الدارسي الأول وإجراءات كورونا الاحترازية وتحاليل pcr وموجة الصقيع التي شملت معظم الدول الأوروبية ساهمت في تراجع أعداد السياحة الخارجية والداخلية.

إشغالات الفنادق دون المتوقع رغم احتفالات رأس السنة

وأكد في تصريح لـ"الوطن" أن إشغالات الفنادق دون المتوقع في ظل الاحتفالات بأعياد رأس السنة، موضحا أن عودة السياحة الداخلية والخارجية في مصر سيتطلب وقتا طويلا ومجهودا كبيرا.

وفي السياق نفسه قال عماري إنه على الرغم من وجود توقعات بانتعاشة محدود للسياحة الداخلية، لكن لا يزال الحاجز النفسي مسيطرا على قطاعات كبيرة من المواطنين حتى مع الفتح التدريجي للسياحة الداخلية، لافتا إلى أن الإقبال ضعيف ويكاد يكون منعدما في الوقت الحالي من جانب المصريين.

وأشار إلى أنه حتى مع استئناف نشاط السياحة الداخلية فإن أعداد الحاجزين بالعشرات فقط، ولم تكن بمستوى الحجوزات في هذا الموسم من كل عام.

وأضاف أن السياحة لن تبدأ العمل، إلا مع تشغيل المطارات واستثناف العمل فيها وإعادة فتح المزارات السياحية.

وكان عاطف عبد اللطيف عضو جمعية مستثمري السياحة في جنوب سيناء، ورئيس جمعية مسافرون للسياحة، قال إن هناك انخفاضًا كبيرًا في حجم الإقبال وإشغال الفنادق في جميع المدن المصرية، سواء المناطق الساحلية أو الأقصر وأسوان، خاصة بعد قرار العديد من الدول بمنع السفر لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا.

وأضاف "عبد اللطيف"، في تصريحات سابقة لـ"الوطن"، أن أعداد الإقبال من المصريين والسياحة الداخلية انخفضت بشكل كبير خاصة خلال الفترة الحالية، نظرا لتخوف المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا.

وأشار إلى أن حجم الإشغالات في الفنادق ضعيف جدًا في جميع المناطق السياحية في مصر رغم اقتراب أعباد رأس السنة وأعياد الميلاد وإجازة نصف العام، وحتى الآن لم يتضح الرؤية عن إذا ما كانت سترتفع نسبة الإشغال وزيادة أعداد السائحين سواء من الدول الأخرى أو من المصريين خاصة في ظل الظروف الحالية.