12 إجراء لمواجهة الطقس السئ بالمحافظات.. أعرفها

مع استمرار إطلاق هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها بسبب سوء حالة الطقس، اتخذت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، عدة إجراءات وخطوات لرفع درجات الاستعداد القصوى بشركاتها بمختلف المحافظات، تحسبا لسقوط أمطار، وفقا للبيانات الصادرة من الهيئة العامة الأرصاد الجوية.

وأكدت الشركة أنه تم الاستعداد بجميع المحافظات حتى التى لا يتوقع سقوط أمطار بها، وذلك للاستعانة بمعداتها حين الحاجة، واتخاذ حزمة من الإجراءات، أهمها:

1. الانتهاء من تطهير جميع بالوعات الأمطار واستمرار تطهيرها بصفة مستمرة.

2. إصلاح اي تلفيات ببالوعات الأمطار وتركيب أغطية لها.

3. تطهير الشبكات والمجمعات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها الاستيعابية.

6. صيانة ورفع كفاءة محطات الرفع الكبرى التى تستقبل التصريفات من المجمعات الرئيسية، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية.

7. تمركز للشفاطات والمعدات والسيارات لتغطية المحاور الرئيسية والميادين ومنازل ومطالع الكبارى، وتتمركز المعدات فى الأماكن المتوقع تجمع المياه بها من واقع الخبرات السابقة.

8 . تجهيز عدد من البدالات والطلمبات الغاطسة لتغطية المناطق الساخنة.

9. التنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية لمعرفة التنبؤات والتوقعات المحتملة لسقوط الأمطار ومدى كثافتها.

10. رفع درجة التأهب بالخط الساخن 125 ومراكز خدمة العملاء.

11. التنسيق بين غرف طوارئ الشركات وغرف عمليات المحافظات والجهات المعنية.

12. انتشار جميع أفراد فرق المتابعة الميدانية – فرق التطهير – فرق متابعة المحطات على جميع مواقع العمل حسب أولوية المواقع.

فى سياق متصل، أكدت الشركة، أن شركات مياه الشرب والصرف الصحى بالقاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية، استعدت بنشر معداتها بالميادين والمحاور الرئيسية للتعامل مع مياه الأمطار المتوقعة وفقا لبيانات هيئة الأرصاد الجوية.

فيما استقبلت الإسكندرية موجة استكمال نوة قاسم بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة منذ فجر أمس، وتعاملت شركتى الصرف الصحى ومياه الاسكندرية بدفع كل معداتها من بدالات وسيارات الشفط واللوادر وطلمبات الرفع بالمناطق الساخنة خصوصا بمناطق منتزه اول ومنتزه ثانى المتمثلة فى نفق المندرة وشيرتون المنتزه فندق الوردة، وعزبة الشامى وشارع 25 وشارع مصطفى كامل وتم التعامل مع أغلب المناطق الساخنة وجارى التعامل مع أى تجمعات حاليا.مع سقوط أمطار متوسطة.

بمحافظة كفرالشيخ، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، سقوط أمطار بجميع مراكز المحافظة ويتم التعامل معها بصورة مباشرة والأوضاع مستقرة ولا يوجد أي تجمعات للأمطار، ويتم التنسيق مع غرفة عمليات بين الشركة والشركة القابضة والمحافظة والجهات المعنية بالمحافظة وهيئة الأرصاد للحصول على بيانات الأحوال الجوية أولا بأول.

وأشارت شركة مياه الشرب بالدقهلية سقوط أمطار خفيفة أو ضعيفة دون تأثير.وفى البحيرة، أوضحت شركة الصرف الصحى بالبحيرة تعرض بعض مراكز المحافظة لموجة من الطقس السيئ والأمطار الغزيرة وخاصة بمراكز رشيد وإدكو وكفر الدوار مع بداية موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار على بعض مراكز ومدن المحافظة.

ودفعت الشركة بجميع المعدات وسيارات المسح والنافورى والكباش والأطقم بالشوارع والميادين للحد من الآثار الناجمة ورفع تراكمات مياه الأمطار بالتنسيق مع الوحدات المحلية لجميع مراكز المحافظة واستمرار عمل غرفة الطوارئ والأزمات بالشركة على مدار 24 ساعة.