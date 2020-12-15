جامعة حلوان: استمرار الدراسة بالكليات ولا تعليق لها بسبب الأمطار

أعلنت جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، استمرار الدراسة غدا، بجميع كليات الجامعة، ولا توجد أي قرارات حتى الآن، بتعليق الدراسة، موضحة أنه يجري التنسيق مع الجهات المختصة، لمعرفة أي مستجدات واتخاذ ما يلزم بشأنها.

وكانت محافظتا القاهرة والجيزة، أعلنت حالة الطوارئ القصوى، ممثلة في شركتي الصرف الصحي بالقاهرة ومياه الشرب بالجيزة، وذلك بنشر المعدات وسيارات الشفط، وإلغاء إجازة العاملين بتلك الجهات، تحسبا لموجة الطقس السيئ المتوقع حدوثها غدا الأربعاء، وفق تقديرات الأرصاد الجوية.

ووجه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بتعطيل الدراسة غدا، بجميع مدارس القاهرة، تحسبا لأى طارئ، وعدم تعطيل حركة السير للتعامل مع سقوط الأمطار، موجها جميع الأجهزة بضرورة الانتشار السريع للمعدات، وفرق الطوارئ، والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ، من خلال التنسيق بين الأحياء وشركة الصرف الصحي وهيئة النظافة والحماية المدنية، والإدارة العامة لمرور القاهرة.

وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري، والمواتير بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق، لسحب أى تراكمات حتى لا تؤثر على انتظام الحركة المرورية، مع تمركزها مدعمة بفرق الطوارئ والتدخل السريع، بجانب هذه النقاط، قبل هطول الأمطار، طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

من جانبه، قال المهندس عادل حسن، رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة، أنه الشركة مستمرة فى أعمالها برفع درجة الاستعداد للتعامل مع اى سقوط الأمطار خلال الفترة المقبلة طبقا لتوقعات الأرصاد الجوية.

وأضاف مضيفا لـ"الوطن"، أنه تم توزيع 165 معدة من شفاطات وبدالات ونافوري بالمحاور الرئيسية، ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق بالقاهرة والجيزة، وتم إعلان حالة الطوارئ القصوى، لحين انتهاء موجة الطقس السيئ، وإعلان الأرصاد الجوية ذلك.

وأشار إلى أنه تم التأكد من سلامة الأنفاق، وإنشاء بالوعات تصريف مياه أمطار بكورنيش النيل بالقاهرة والجيزة، وميدان جامعة القاهرة، وبالوعات على كورنيش المعادي، والاتوستراد وتطهير البالوعات، واستنفار تام في محطات الصرف الصحي، ومياه الشرب، وإلغاء الإجازات حتى انتهاء موجة الطقس السيئ.