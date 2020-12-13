جامعة حلوان تعلن الكشوف المبدئية للانتخابات الطلابية وتلقي الطعون غدا

أعلنت جامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعي القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أعداد المتقدمين والكشوف المبدئية، لانتخابات اتحادات الطلاب للعام الجامعى 2020-2021، بإجمالي 818 طالبا وطالبة، من مختلف كليات الجامعة (477 طالب، 341 طالبة)، على أن تجرى الانتخابات في 55 لجنة انتخابية داخل 10 كليات.

يذكر أن الكليات الآتية، لن يجرى داخلها انتخابات (العلوم- الحاسبات والذكاء الاصطناعي- التمريض- التربية- الطب- الفنون الجميلة- الاقتصاد المنزلي- التكنولوجيا والتعليم- التربية الرياضية بنات- السياحة والفنادق- التربية الموسيقية).

وأكد الدكتور ماجد نجم استعداد الجامعة، لاستقبال الطلاب في الأماكن المخصصة للاقتراع، أثناء العملية الانتخابية بما يحافظ على الشفافية وحرية الرأي والتعبير، مشيرا إلى أن هذه التجربة، تضع الطالب على طريق الديمقراطية والمشاركة الفعالة في المجتمع، ما يسهم في إعداد أجيال قادرة على القيادة في المستقبل.

وشدد رئيس الجامعة، على ضرورة تطبيق كل الإجراءات الاحترازية اللازمة، وذلك من خلال التباعد الاجتماعي، ومنع التكدسات الطلابية، والتشديد على ارتداء الكمامات، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشار الدكتور حسام رفاعي، إلى أن هذا الإقبال الطلابي في المشاركة في العملية الانتخابية، يعد انعكاسا لثقافتهم وإدراكهم لأهمية الأنشطة الطلابية الفعالة.

جامعة حلوان: تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة كورونا

وجاءت أعداد المرشحين في انتخابات الاتحادات الطلابية كالآتي: كلية الآداب 86 طالب وطالبة، والحقوق 63 طالب وطالبة، و كلية والتجارة وإدارة الأعمال 71، والخدمة الاجتماعية 66 طالب وطالبة، وكلية الصيدلة 26 طالب وطالبة، وهندسة حلوان 53 طالب وطالبة، وكلية التربية الرياضية بنين 55 طالب، والتربية الفنية 8 طالب وطالبة، وهندسة المطرية 73 طالب وطالبة، وكلية الفنون التطبيقية 18 طالب وطالبة.

وفي الكليات التي ليس بها انتخاب: كلية التربية 27 طالب وطالبة، كلية العلوم 53 طالب وطالبة، كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى 27 طالب وطالبة، كلية التمريض 24 طالب وطالبة، كلية الطب 22 طالب وطالبة، وكلية الاقتصاد المنزلى 40 طالب وطالبة، كلية التكنولوجيا والتعليم 27 طالب وطالبة، كلية التربية الرياضية بنات 22 طالب وطالبة، السياحة والفنادق 20 طالب وطالبة، التربية الموسيقية 14 طالب وطالبة، الفنون الجميلة 23 طالب وطالبة.

ويتم تلقى طلبات الطعون غدا الإثنين 14 ديسمبر 2020، ويتم فحص الطعون يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر 2020، وتُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم الخميس الموافق 17 ديسمبر 2020، بحيث تكون انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم الأحد الموافق 20 ديسمبر 2020، وتتم انتخابات الإعادة اليوم التالي الموافق 21 ديسمبر 2020.

وتكون انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020، وإجراء انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم الأربعاء الموافق 23 ديسمبر 2020، وتختتم الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة يوم الخميس الموافق 24 ديسمبر 2020.