عضو مجلس النواب: حان وقت مناقشة قوانين الحبس الاحتياطي والإيجار القديم

قال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، إن البرلمان المنقضي، كان مشغولا بقضايا معينة ويجب استخدام البرلمان المقبل، للأدوات المتمثلة في الاستجواب وطلبات الإحاطة.

وأضاف "أبو العلا"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن البرلمان سيهتم بحل مشاكل الصحة والثقافة والتعليم مواكبا مع رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي، ويجب كذلك حل الزيادة السكانية التي تأكل الأخضر واليابس ولا تظهر الدوري التنموي، الذي تقدمه المرأة، ويحب حل هذه المشكلة القومية، وتضافر كل الوزارات وضرورة تبني البرلمان لها، من أجل حلها، وإن شاء الله البرلمان الجاي صوت المجتمع.

وأوضح "أبو العلا"، "الصوت الواحد عمره ماكان مفيد للدولة يجب وجود معارضة توجد حلول مقترحة وعملية وهذا دور المعارضة".

وتابع: "يمكن تقسيم البرلمان إلى فئات شباب ومرأة ممثلة بشكل جيد بجانب توليفة رائعة من الأحزاب والنائب معارض بطبعه والأدوات الرقابية تشكل معارضة جيدة دون عنترية وتعطيل المراكب التي تسير لذا يجب وجود استجوابات على أسس علمية لسحب الثقة، وسيكون هناك مناقشة سياسة الدولة في أمر محو الأمية وهناك قوانين آن الأوان للتطرق لها مثل قانون الحبس الاحتياطي وقانون الأحزاب وقانون الأحوال الشخصية وقانون الإيجارات القديمة والحديثة".

وعلى مدار 5 سنوات هي عمر مجلس النواب الحالي، شهد المجلس 6 فصول تشريعية، بدأت مع الفصل التشريعي الأول في 10 يناير 2015، وانتهت اليوم في آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخير.