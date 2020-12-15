"تنسيقية الشباب": البرلمان سيحاول توفير سياسات جديدة للطبقة المتوسطة

قالت النائبة سها سعد، عضو مجلس النواب وأمين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الفترة المقبلة، سيكون ملف الحريات وتمكين المرأة فارضا نفسه على البرلمان المقبل، للعمل على تمكين المرأة بشكل أكبر، وحل الإشكاليات التي تعطل التمكين، وكذلك العمل على إيجاد حلول اقتصادية، خاصة بعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأضافت "سعد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى"، أن البرلمان سيحاول توفير سياسات جديدة تتعلق بالطبقة المتوسطة، وهي لا تستحق دعم كالطبقات الفقيرة لكنها ليست ثرية في نفس الوقت، وهي تعاني بشدة وتدفع فواتير الإصلاح الاقتصادي.

وتابعت: "الطبقة دي محتاجة خطاب من نوع خاص، واعتقد أنها لا تشارك في الاستحقاقات السياسية، ولا تغضب، ولكن تأخذ جنب، والحديث دائما عن الفقراء والأكثر احتياجا أو عن تسهيل إجراءات الاستثمارات لرجال الأعمال، لكن الطبقة المتوسطة طبقة تايهة، ومشاكلهم ليست مادية، ويمكن حلها عن طريق الحكومة".

وأوضحت عضو مجلس النواب وأمين تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مجلس الشيوخ سيكون لديه فرصة لإجراء حوار مجتمعي، ومن الضرورة قياس رجع الصدى من هذا الحوار، للتعرف على متطلبات المواطن الفترة المقبلة، فهذا البرلمان أكثر نضجا، أما قانون الأحوال الشخصية، فأنا مهتمة به بشدة، وسأعمل على حل المعوقات التي تؤثر على ظهوره الرغم من اتهامي بأني نسوية أكثر من اللازم.

وعلى مدار 5 سنوات هي عمر مجلس النواب الحالي، شهد المجلس 6 فصول تشريعية، بدأت مع الفصل التشريعي الأول في 10 يناير 2015، وانتهت اليوم في آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخير.