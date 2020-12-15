أحمد العوضي: تركيبة البرلمان الجديد تشهد مشاركة كل الأحزاب السياسية

قال اللواء أحمد العوضي، عضو مجلس النواب، إن تركيبة برلمان 2020 تشهد اشتراك كل الأحزاب، فالقائمة الوطنية من أجل مصر، مشترك بها 12 حزبا، جميعهم كانوا ممثلين داخل القائمة، بالإضافة إلى المستقلين، وكذلك انتخابات النظام الفردي، والتي شملت هي الأخرى كل الأحزاب والمستقلين.

وأضاف "العوضي"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على شاشة "extra news"، فالبرلمان الجديد يضم كافة الانتماءات والطوائف الحزبية الموجودة لدى الشعب المصري العظيم، وهذا التنوع داخل المجلس بلا شك سيفيد الحياة السياسية لدى مصر، وأن البرلمان سيقوم بدوره المحدد له من قبل الدستور، والمتمثل في إصدار التشريعات وسن القوانين اللازمة، بالإضافة إلى المشاركة في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وتابع عضو مجلس النواب: "المجلس أيضا يحتوي جميع التخصصات القانونية والعلمية والاقتصادية والإعلامية والرياضين، وكل المهن ممثلة، وهذا ما سيساعد في اقتراح قوانين وافية يتم دارستها من كل هذه التخصصات، فبلا شك التخصص مطلوب، وهذه الناحية يتم دراستها من خلال اللجان النوعية الموجودة في المجلس، بصفة خاصة لإصدار مثل هذه التشريعات والقوانين، كل حسب تخصصه".

واستطرد: "وجود مجلس الشيوخ، الذي كان متواجدا من قبل، ثم تم إلغائه لفترة معينة، وعاد الآن بعدما تطلبت المرحلة القادمة تواجده من جديد، لأنه يعاون مجلس النواب، في أنه يعرض عليه كافة الاتفاقيات والنواحي، لأن رأيه يعتبر استشاريا لمجلس النواب، وبلا شك تواجد مجلس الشيوخ إلى جوار مجلس النواب، سيساعد ذلك الحياة السياسية في مصر، وبالشكل هذا سيؤدي إلى أن القوانين والتشريعات التي سيتم إصدارها كاملة ووافية".

وأردف "العوضي"، أن المرأة لها دور عظيم، وهي من تشارك في كافة الانتخابات، والتعديلات الدستورية التي وافق عليها الشعب المصري أقرت أن لا تقل نسبة تمثيل المرأة بالبرلمان عن 25%، وبالتالي القائمة كان بها (50+1) بالنسبة لعدد النائبات الموجودة داخل القائمة.