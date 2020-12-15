عضو حزب المؤتمر: البرلمان المقبل معبر عن كل أطياف المجتمع

قال أحمد مقلد، عضو مجلس النواب وعضو حزب المؤتمر، إن البرلمان المقبل، معبر عن كل أطياف المجتمع المصري، ويوجد تمثيل من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار.

وأضاف "مقلد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير" المذاع على فضائية "صدى البلد"، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى"، إن نسبة وجود المرأة في البرلمان المقبل يحاكي النسبة العالمية لتمثيل المرأة في الانتخابات النيابية، كما أن هناك تمثيل للفئات المختلفة والعمال والفلاحين، وهذا التنوع السياسي يثري الحياة السياسية، وتمثيل قوي للمجتمع، موضحا أن البرلمان يتم الهجوم عليه ونعرف السبب وراء تلك الهجمات التي تحاول النيل من كل المحاولة المصرية للنهوض بالدولة.

وتابع عضو مجلس النواب: "نعد المواطنين بأداء قوي تحت قبة البرلمان ولدينا مجموعة أولويات تشريعية على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والتشريعي وسنعمل على التحام المؤسسات التشريعية والرقابة على المطالب الشعبية بشكل يفيد المواطن و قانون المجالس المحلية أحد أهم الأوليات وكذلك تذليل العقبات أمام الاقتصاديات البحيرة خاصة بعد اتفاقيات ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص التي نفذتها القيادة السياسية، أما على مستوى الموازنة سنعمل على التوسع في موازنة البرامج والتوسع بشكل كبير يعاون وزارة التخطيط".

وعلى مدار 5 سنوات هي عمر مجلس النواب الحالي، شهد المجلس 6 فصول تشريعية، بدأت مع الفصل التشريعي الأول في 10 يناير 2015، وانتهت اليوم في آخر جلسات الفصل التشريعي السادس والأخير.