عاجل.. تعطيل الدراسة في دمياط غدا الأربعاء لسوء الأحوال الجوية

قررت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تعطيل الدراسة غداً الأربعاء الموافق ١٦ ديسمبر ٢٠٢٠، بكافة المدارس الواقعة بنطاق المحافظة وذلك نظرًا لتعرض دمياط لموجة من الطقس السيئ خلال هذه الفترة وفقاً لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

هذا وقد أكدت المحافظ أنه وتنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للمحافظين بإتخاذ اى قرار يتعلق بتعطيل الدراسة فى حال توقع سقوط امطار غزيرة، تم إصدار هذا القرار نظرًا لما شهدته المحافظة من سوء الأحوال الجوية والتى بدأت اليوم، حفاظا على سلامة الطلاب.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ أنه من المتوقع أن يسود غدا الأربعاء طقس معتدل نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على تلك المناطق، وتكون حركة الرياح معتدلة، بينما يكون الطقس دافئا نهارا وبارد ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعن طقس يوم الخميس فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهارا وبارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.