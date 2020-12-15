بينهم سوري.. 3 شبان ينقذون طالبة حاولت الانتحار من أعلى كوبري دسوق

أنقذ 3 شبان، يقيمون في مدينة دسوق بمحافظة كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، طالبة في المرحلة الثانوية من الانتحار غرقاً، بعدما ألقت بنفسها في نهر النيل، فرع رشيد، من أعلى كوبري دسوق العلوي.

وفوجئ عدد من أهالي دسوق، أثناء تواجدهم على كورنيش نهر النيل، بفتاة تلقي بنفسها في مياه النهر، من أعلى الكوبري العلوي، بغرض الانتحار، في مشهد أصاب الحضور بالصدمة.

وتوقف قائد إحدى السيارات أعلى الكوبري، وألقى حبلاً في المياه محاولاً إنقاذ الفتاة، بينما قفز 3 شبان، أحدهم يحمل الجنسية السورية في المياه، واتجهوا ناحية الفتاة، وتمكنوا من اللحاق بها قبل غرقها، مستخدمين قارب صيد يرسو أسفل الكوبري.

وانتقل الرائد محمود دوير، رئيس قسم شرطة الإنقاذ النهري بمدينة دسوق، وقوة من القسم إلى مكان الواقعة، وجرى استلام الفتاة من الشبان الثلاثة.

وتبين من الفحص أن الفتاة "م. م."، 16 سنة، تقيم بإحدى قرى مركز دسوق، وبسؤالها عن أسباب محاولة انتحارها، أفادت بأنها حاولت التخلص من حياتها لمرورها بأزمة نفسية حادة، نتيجة تعرضها لضغوط المذاكرة من قبل أسرتها.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة برقم 13/ 21 لسنة 2020 قسم إنقاذ نهري دسوق، كما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.