رئيس التحرير

محمود مسلم

مصرع طالب غرقا في مياه النيل بأسيوط: كان نازل يستحمى

كتب:

سعاد أحمد
09:07 ص | الأربعاء 26 أغسطس 2020
أرشيفية

أرشيفية

لقى طالب مصرعه غرقًا في أثناء استحمامه بمياه النيل أمام جزيرة بني مر التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة غريق طافية على النيل أمام جزيرة بني مر دائرة المركز.

وانتشلت الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وبالمعاينة تبين أن الجثة لشخص يدعى شنودة سعيد ويز حبيب 16 عاما، طالب، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة.

وبسؤال شهود العيان وأفراد أسرته، ذكروا أنه عند قيام المجني عليه بالاستحمام بمياه النيل دخل في منطق عميقة وحدث الغرق، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

اقرأ المزيد:

انتشال جثتي طفلين غرقا في نيل المنيا

مصرع شاب غرقا بمياه البحر اليوسفي بديروط

مصرع طفل غرقا بالترعة الإبراهيمية في أسيوط

مصرع طفلين غرقا بسوهاج في واقعتين منفصلتين