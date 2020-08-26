مصرع طالب غرقا في مياه النيل بأسيوط: كان نازل يستحمى

لقى طالب مصرعه غرقًا في أثناء استحمامه بمياه النيل أمام جزيرة بني مر التابعة لمركز الفتح في محافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفتح بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة غريق طافية على النيل أمام جزيرة بني مر دائرة المركز.

وانتشلت الجثة بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وبالمعاينة تبين أن الجثة لشخص يدعى شنودة سعيد ويز حبيب 16 عاما، طالب، وجرى نقل الجثة والتحفظ عليها بمشرحة مستشى أبنوب المركزي تحت تصرف النيابة.

وبسؤال شهود العيان وأفراد أسرته، ذكروا أنه عند قيام المجني عليه بالاستحمام بمياه النيل دخل في منطق عميقة وحدث الغرق، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.