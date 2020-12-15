رسميا.. انتظام الدراسة بجميع مدارس الإسكندرية الأربعاء

أكد محافظ الإسكندرية، اللواء محمد الشريف، قبل قليل، انتظام الدراسة في جميع المدارس والمعاهد غداً الأربعاء، وذلك بعد الرجوع إلى الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التي أكدت بدء الاستقرار في حالة الطقس، مشيراً إلى أنه لا أساس من الصحة بشأن شائعة تعطيل الدراسة بالمحافظة.

وأوضح الشريف أن جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة في متابعة لحظية للتعامل الفوري مع أي تجمعات للأمطار، لافتاً إلى استمرار عمل غرف العمليات الرئيسية بالمحافظة والفرعية بالجهات التابعة على مدار الساعة لتلقي كافة شكاوى المواطنين.

وأعلنت 5 محافظات، حتى الآن، هي القاهرة والجيزة ومطروح ودمياط والبحيرة، تعطيل الدراسة بمختلف المدارس الرسمية والخاصة والمعاهد الأزهرية، غداً الأربعاء، بسبب موجة الطقس السيئة المتوقعة، حيث يتوقع خبراء الأرصاد أن تتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة مقبلة، إذ من المتوقع أن يسود غداً الأربعاء طقس معتدل نهاراً بارد ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، كما من المتوقع سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة على تلك المناطق، وتكون حركة الرياح معتدلة، بينما يكون الطقس دافئ نهاراً وبارد ليلاً على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.

وعن طقس يوم الخميس، فمن المتوقع أن يسود طقس معتدل نهاراً وبارد ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية وشمال سيناء، كما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية.