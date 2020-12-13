محافظ الإسكندرية: العقاران المنهاران صدر لهما 26 قرار إزالة

قال الدكتور محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، إن عقارا مرخص له ببناء 4 أدوار بنى 11 دورًا وصدر له 10 قرارات إزالة، ويلاصقه مبنى آخر صدر له 16 قرار إزالة إلا أنه صباح اليوم فوجئ الجميع بسقوط طوبات من أحد هذه العقارات فتم إخلاء السكان على الفور.

وأضاف "الشريف" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع على القناة الأولى ويقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، أنه شكل لجنة من كلية الهندسة والمتخصصين، أوضحت أن العقار مال بمسافة 15 سنتيمتر فحدث الانهيار الجزئي.

وأوضح "الشريف" أن معظم العقارات القديمة في الإسكندرية متلاصقة ولا توجد بينها مسافات، ما دفع الأشخاص إلى ترك المنازل لكن المحافظة قررت إيواءهم في الجمعيات الخيرية وتجهيز مدرسة مجاورة لاحتضان 8 أسر بعد أن ذهب البعض إلى أقاربهم.

وتابع: "ننتظر قرار اللجنة، وتواصلت مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء الذي طالب بتوفير الرعاية للأسرة ويتم متابعة الأسرة، وهذه الأمور تتكرر في الإسكندرية بسبب المباني المخالفة على مدار سنوات وأنتظر قرار اللجنة الهندسية".

من جهة أخرى، أوضح الشريف أنه التقى بممثلين عن جمعية الأقزام في الإسكندرية، والذين طالبوا بوجود فتحات صغيرة في الرصيف من أجل، العبور وطلبوا فتح أكشاك لهم ليعملوا فيها والحصول على وظائف إدارية بسيطة، ضمن نسبة الـ5% لأصحاب الهمم، وتواصل مع وزارة التضامن لسرعة تلبية مطالبهم.