تصل لرد الوحدة والغرامة والحبس.. عقوبات التعامل في الإسكان الاجتماعي

الحق في سكن، واحد من أهم حقوق الإنسان، ومؤخرًا أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشروع "سكن لكل المصريين"، الذي يهدف لتوفير وحدات إسكان اجتماعي ومتوسط، بنظام التمويل العقاري، بالإضافة إلى دعم مادى من صندوق الإسكان.

ويحذر صندوق الاسكان من المخالفات التي قد يتبعها البعض بعد الحصول على وحدة الاسكان الاجتماعي، وترصد "الوطن" المخالفات التي ينتج عنها سحب وحدات الإسكان الاجتماعي، وفرض غرامة، وتصل إلى حد الحبس في بعض الحالات..

بيع وحدات الإسكان الاجتماعي

يمنع القانون بيع وحدات الاسكان الاجتماعي بأي شكل، إلا بعد مرور 7 سنوات على استلام الوحدة.

ومع ذلك اتاح القانون للأشخاص الذين تتغير ظروفهم المادية أو يريد الحصول على وحدة أخري بأن يقوم بعمل طلب لتبديل الوحدة، ويتم الرد عليها حسب أولويات صندوق الاسكان، ومدي توفر الوحدة.

تأجير الوحدات الاسكان

وفق قانون الاسكان الاجتماعي، فأن الهدف من تلك الوحدات هي توفير مسكن للأسر محدودة الدخل، وتوفر حكومة الاسكان عدد من الدعم منها تقليل الفائدة 7%، ودعم في سعر الوحدة يصل إلي 60 ألف جنيه، لذا يمنع تأجير الوحدات.

عدم إشغال الوحدة السكنية

ونظرًا للأسباب السابقة، فأن عدم اشغال الشقة أو عدم البقاء فيها، يخالف القانون، ويقوم الصندوق كل فترة بعمل "استعلام" للتأكد من أن صاحب الوحدة يشغلها واتخذها كسكن وليس للاستثمار.

تحويل الوحدة من سكني لتجاري

من المخالفات التي يتعامل معها صندوق الاسكان بحزم هي تحويل الوحدة السكنية إلي تجاري أو إداري، وهو يعتبر من طرق الاستثمار.

متى يحق التصرف في وحدة الاسكان الاجتماعي

ووفقًا لصندوق الاسكان الاجتماعي فأنه يمكن التصرف في الوحدة بعد مرور 7 سنوات من الحصول عليها، وبشرط تسديد باقي قيمة الوحدة في البنك التابع له، ومع ذلك يسقط حق مالك الوحدة الأول في الحصول على أخرى في الإعلانات التالية.

العقوبات على مخالفات الاسكان الاجتماعي

وتصل عقوبات من يتعامل على وحدات الإسكان الاجتماعي بشكل غير قانوني بعدة طرق منها سحب الوحدة السكنية أو ما يعرف قانونًا "رد الوحدة السكنية"، بالإضافة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

خطوات الإبلاغ عن مخالفات قانون الإسكان الإجتماعى

واتاح صندوق الاسكان امكانية تسجيل شكوي ضد المخالفات اونلاين، من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة مثل..

الدخول على الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي.

اختيار خدمة الإبلاغ عن مخالفات الإسكان الاجتماعي ثم اختيار الإبلاغ عن مخالفة.

الصفحة التالية تطلب إدخال بعض المعلومات كبيانات مقدم البلاغ ومنها الاسم ورقم الهاتف ورقم البطاقة والعنوان.

أخيرا يتم إدخال بيانات صاحب الوحدة المخالفة كالاسم والمحافظة التي يقع بها ورقم الهاتف والعمارة والدور ونوع المخالفة، ثم إرسال حتى يتم التحقيق في البلاغ.