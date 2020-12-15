بعد تأكيد المجمع الانتخابي فوز بايدن.. ترامب يرفض الإقرار بالهزيمة

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني اليوم الثلاثاء، إن الرئيس دونالد ترمب مستمر في الطعن على نتائج انتخابات 2020.

جاء ذلك ردا على سؤال عن رد فعل ترمب على تأكيد المجمع الانتخابي أن الديمقراطي جو بايدن هو الرئيس المنتخب للولايات المتحدة.

ولا يزال ترمب يرفض الإقرار بهزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن الذي سيُنصب خلفا له في 20 يناير.

وقالت ماكناني للصحفيين إن ترمب "مستمر في إجراءات التقاضي الحالية".

وأمس الاثنين، صادق المجمع الانتخابي رسمياً، على فوز المرشح الديمقراطي بالرئاسة الأميركية، وذلك بعد فوزه على ترمب بعد تجاوزه النصاب بأصوات ولاية كاليفورنيا.

وبحسب شبكة "CNN" الأميركية، فإن بايدن، حصل على الأغلبية المطلوبة ليكون رئيسا للولايات المتحدة بحصوله على 302 صوت مقابل 232 لدونالد ترمب.

ويوزع نظام المجمع الانتخابي أصوات المندوبين الـ 538 على كل ولاية بناء على حجم السكان. ويكون الفائز في الانتخابات الرئاسية هو المرشح الذي يحصل على أصوات أكثر من 270 مندوبا.