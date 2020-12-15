فتاة ميت غمر تبكي على الهواء: "كانوا 7 ومسكوا كل حتة في جسمي"

قالت "بسنت" ضحية التحرش الجماعي بـ"ميت غمر"، إنها تبلغ من العمر 23 عامًا، وفي عامها الدراسي الثالث في الجامعة، وأثناء سيرها في شارع بورسعيد في ميت غمر مساء الخميس الماضي، تعرضت للتحرش الجنسي على يد 7 أشخاص، "عملوا عليا دائرة، ومسكوا كل حتة في جسمي".

وأضافت "بسنت"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "on": "معرفتش أقاومهم، وحد من الناس روحني وتاني يوم عملت المحضر، أنا تشجعت لما الناس دعمتني والأمن ساندني والنيابة شجعتني وأنا بشكرهم".

وتابعت: "بس أنا دلوقتي خايفة أروح البلد، بيهددوني بالقتل وإلقاء مياه النار على وجهي، بيراقبوني في كل مكان تحت بيتي وعارفين كل تحركاتي والمحامي بتاعهم عمل فيديو لايف وطعن في شرفي وحدد مكاني اللي كنت فيه وده دليل أنهم بيراقبوني".

وواصلت: "عاملين حملة تشويه في شرفي على الفيس بوك وعاملين هاشتاج وأنا دلوقتي بطالب بالحماية، التهديدات وصلتني من أكونتات شخصية لرجال أعمال وأنا لوحدي ومش قادرة عليهم، وهددوا صاحب العمارة اللي يقطن فيها أهلي وهيخرجوا من البيت بسببي وعاوزين يلفقوا لاخواتي قضايا".

وأردفت باكية: "يرضيكوا أتنازل عن حقي؟ لترد الإعلامية لميس الحديدي قائلة: "إوعي تتنازلي عن حقك، أوعي مافيهوش كلام"، وردت قائلة: "أنا خايفة اتحبس من حملة التشويه، أرجوكم إضمنولي الأمان".