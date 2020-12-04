بسنت نور الدين لمنتقدي ظهورها بمهرجان القاهرة: "بتنفّروا الناس من الدين"

انتقادات كثيرة طالت بسنت نور الدين، المرشدة السياحية، مؤخرًا بعد حضورها حفل افتتاح النسخة الـ42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وبعد أن نشرت "بسنت" بعض الصور التي التقطت لها خلال حفل الافتتاح، على صفحتها الموثقة بموقع "فيس بوك"، انقسم متابعوها بين المعجبين بإطلالتها خلال الحفل، وبين الغاضبين من تواجدها بمثل هذه المناسبات الفنية، مؤكدين أنه من المفترض ألا يكون لها تواجد بين نجوم ونجمات الوسط الفني، بحجة أن هذا الوسط لا يناسبها.

وقالت إحدى متابعيها باسم يمنى عادل، "بسنت من حبي فيكي في الله أول ما شوفت الصورة حزنت ربنا يحفظك ويبارك فيكي ويبعد عنك هذا الوسط المخيف".

وقال متابع باسم محمد أبوبكر: "يمكن هي المحتشمة الوحيدة في المهرجان الباقي إما عراة أو نصف عراة وربنا يحفظنا ويرحم هذه البلد من هؤلاء الناس".

ورغم كل هذا الغضب من متابعيها، إلا أن المرشدة السياحية تجاهلت ذلك وفضلت عدم الرد، وقامت بنشر صورة جديدة لها خلال حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أول أمس الأربعاء، اجتمعت فيها مع الفنانة جميلة عوض، لتنهال عليها تعليقات غاضبة من جديد أجبرتها هذه المرة على الرد.

فقالت: "حزينة على الناس اللي بتعلق بشكل فَج وغليظ ومفكرة إنها كدا صح، ده ربنا قال لسيدنا النبى فى القرآن: فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ".

وأضافت: "خلي بالك لتاخد ذنوب وأنت فاكر نفسك بتعمل خير وأنت أصلا غلط وبتنفر الناس منك ومن الدين.. فرضاً إن نصيحتك حتى صح فالنصح له آدابه وشروطه اتعلمها الأول وبعدين تبقى تنصح".

وتابعت: "من إمتى وإحنا مطلعين على علاقة العباد بربهم عشان نحكم عليهم حكم مطلق بفسادهم أو صلاحهم.. الله يرزقنا جميعا الهدى ونور القلب.. جمعة طيبة".

ورد "بسنت" وإن كان أعجب بعض متابعيها وتسارعوا في إظهار الدعم لها، إلا أنه أيضا لم يهدئ من غضب منتقدي حضورها المهرجان، حيث دافع الكثيرون منهم عن رأيه وأكدوا من جديد فكرة رفضهم حضورها المهرجان، فقال محمد أبو حابجة: "الناس شايفة إن المهرجان ده مش مكانك"، وقال آخر باسم طارق أحمد حسن الرفاعي: "هو حلو لما الناس تشيد بيكي، ولما تنتقدك لأن شايفين إن المكان ده غير مناسب لشخصيتك".