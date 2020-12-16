عضو مجلس نواب: الشعب يتطلع إلى فصل تشريعي جديد مرئي ومراقب من الناس

قال ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب، إن جلسة مجلس النواب الختامية، كانت إجرائية لإنهاء الفصل التشريعي الأول لدور الانعقاد الخامس، وانتهاء المرحلة الثانية لانتخابات البرلمانية المؤهلة للفصل التشريعي الثاني بعد دستور عام 2014، وتم فض دور الانعقاد الأخير.

وأضاف "داوود"، خلال مداخلة عبر برنامج "سكاي بي" في برنامج "من مصر"، المذاع على فضائية “cbc”، ويقدمه الإعلامي عمرو خليل والإعلامية ريهام إبراهيم، أننا ننطلق لاستشراف البرلمان الجديد برؤية جديدة وطموحات لدولة مأزومة اقتصاديا بالنسبة لطموحات الناس، مرتبطة بأزمة صحية عالمية أدت إلى تراجعات اقتصادية كبيرة، ومصر جزء من العالم وتأثرت بيها، ويتطلع الناس إلى فصل تشريعي جديد مرئي مسموع مراقب من الناس، ويستخدم الأدوات الرقابية التشريعية بشكل جيد بأجندات تلبي تلبية حقيقية لطموحات وآمال المصريين خلال السنوات الـ 5 القادمة.

وتابع "داوود": "أنا كنت ضمن مقاعد الأقلية ووجهة نظرها مختلفة عن مقاعد الأغلبية، هتكلم من واقع المعايشة اللي كل واحد فينا ممن خاضوا الانتخابات وكانت فترة استثنائية لجوب شوارع مصر بطولها وعرضها والاحتكاك بالناس بشكل مباشر، ومعايشة آمالهم وألامهم وطموحاتهم، وكانت هناك صراخات شديدة في كل شوارع مصر من تراجع الأوضاع الاقتصادية، وارتفاع معدلات الاستهلاك التي تأكل معها دخول المصريين المتراجعة، وأنا أمثل مجتمعا صناعيا يمتلك ثلثي الصيد المصري، صناعة الأثاث في مصر مأزومة، وكذلك قطاع الصيد يحتاج نظرة وتعديلات تشريعية إجرائية تؤدي إلى طفرة، وكذلك قطاع الغزل والنسيج في المحلة وقطاع التجارة في بورسعيد والإسماعيلية، وهناك أشياء إيجابية وقاطرات للاقتصاد الوطني، لكن هناك فقه أولويات جديد، ومرتبط بأجندة تشريعية تؤدي إلى إيجاد مساحة أكبر من الحرية و"احنا شوفنا تراجع دور الأحزاب السياسية وفي محافظتي تقريبا كل الأحزاب السياسية خسرت وفاز المستقلون ماعدا من خاضوا الانتخابات من خلال القائمة، وكلا المقعدان في دائرتين مستقلين، والدائرة الثانية مستقلة لم ينجح مرشحو حزب مستقبل وطن في محافظة دمياط، والأربعة الناجحون مستقلون والفائز هو ضياء الدين عوض بصل، ولكن المرشح أيمن لم يوفق بفارق ضيق عن من سبقه".