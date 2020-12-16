مفاجأة وتظلم.. قراءة في نتائج حدائق القبة والزاوية الحمراء والزيتون

منافسة شرسة شهدتها دوائر حدائق القبة والزاوية الحمراء والزيتون، بين المرشحين في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب عام 2020، يوم 7 و8 من ديسمبر الحالي، والتي انتهت يوم الثلاثاء الماضي، وأعلنت اللجنة الوطنية للنتخابات نتائجها أمس الأول.

مرشح مستقبل وطن يفوز بمقعد حدائق القبة الوحيد

خسر النائب حسين أبوجاد، عضو مجلس النواب الحالي، عن دائرة حدائق القبة، مقعده، الذي حصل عليه بعد 4 انتخابات برلمانية، ليفقده في أول انتخابات تالية، أمام سيد نصر مرشح مستقبل وطن

وجاء في البيان الإحصائي للجنة العامة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بدائرة حدائق القبة حصول المرشح سيد نصر "الكابتن سيد" مرشح حزب مستقبل وطن على 19374 صوتا، فيما حصل النائب حسين أبوجاد 8427 فقط.

وتنافس على مقعد النواب في دائرة حدائق القبة 13 مرشحًا، وهم حسين أبو جاد رمز "ساعة اليد"، وخالد محمد عبدالعزيز شعبان رمز "الحصان" نائبا الدائرة الحاليان وفقًا للنظام القديم، بالإضافة لكابتن سيد نصر مرشح حزب مستقبل وطن ورمز "القلم"، والدكتور أحمد العزب رمز "أسد"، وسيد عيد رمز "نخلة"، وحشمت فهمي رمز "صقر"، وسيد خضير رمز "عنقود عنب"، ومحمود لبيب النمر رمز "تمساح"، وعبدالله الطيب رمز "عقرب"، واللواء أسامة حامد عيد رمز "غصن زيتون"، وسعيد الوسيمي رمز "غزال"، وسلوى همام رمز "الشمس"، وهالة عبدالرشيد رمز "زهرة عباد الشمس".

وخاض مرشحان فقط جولة الإعادة وهما، حسين أبوجاد وسيد نصر.

العمدة ومسعود ووطني يفوزون بمقاعد النواب في الزاوية الحمراء

وفي الزاوية الحمراء، أعلنت اللجنة العامة في الدائرة الثالثة ومقرها قسم الزاوية الحمراء، والتي تضم قسمى (الزاوية الحمراء - الشرابية) ومخصص لها مقعدان، الحصر العددي للجان الفرعية في الدائرة، وبلغ إجمالي عدد الأصوات الصحيحة 66240 صوتا، فيما بلغ مجموع الأصوات الباطلة 19463 من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم والذى بلغ 85835 ناخبا.

ووفقا للحصر العددى للجان الفرعية، أسفر عن فوز المرشح أمين مسعود بحصوله على 40171 صوتا، وفوز المرشح عمر وطنى والذى حصل على 39171 صوتا.

بينما أظهر الحصر العددي للجان الفرعية والذى أعلنته اللجنة العامة، حصول القائمة الوطنية من أجل مصر على 60510 أصوات، مقابل حصول قائمة تحالف المستقلين على 9457 صوتا.

وتنافس على مقعدي النائب في دائرة الزاوية الحمراء، 15 مرشحًا، وهم الدكتور محمد الجندي، ووليد هلال عز الرجال، وأيمن فتحي، ومحمود أبو حية، ومحمد علي مسعود، وسيد عطية، وكمال فرنسيس القس، وعبدالعزيز عبدالحميد، وأيمن عبدالرحمن، ومحمد عزب، ومحمود مجدي، ومحمد الفار، وأحمد الهنداوي، وعمر وطني، وإيهاب العمدة.

دائرة الزيتون.. هزيمة مفاجأة وتظلم من النتيجة

وفي الزيتون، أعلنت اللجنة العامة عن دائرة الزيتون ومخصص لها مقعد واحد، الحصر العددي للجان الفرعية في الدائرة، والذي أكد فوز المرشح أيمن عثمان وتفوقه على محمد عبدالغني في مفاجأة للبعض بعد توقع نجاح الأخير.

وتقدم المرشح محمد عبدالغني المرشح على مقعد الفردي بدائرة الزيتون، أنه أرسل تظلم للهيئة العليا للانتخابات، بسبب ما اعتبره تجاوزات تشهدها انتخابات الجولة الثانية بالدائرة.