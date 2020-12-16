ربع مليون إصابة جديدة بكورونا في أمريكا

سجّلت الولايات المتحدة الأمريكية نحو ربع مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة، في حصيلة يومية قياسية جديدة، بحسب بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز.

وأظهرت بيانات الجامعة، وفقا لقناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، والتي تعتبر مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن جائحة (كوفيد-19)، أنّه بين الاثنين والثلاثاء الماضيين سجلت الولايات المتحدة أكثر من 248 ألف إصابة جديدة بالفيروس و2706 وفيات ناجمة عن الوباء.

وأشارت إلى أنّ هناك أكثر من 113 ألف مريض بكوفيد-19 في المستشفيات، بحسب بيانات تحدثها باستمرار وزارة الصحة الأمريكية.

وكانت السلطات الصحية تتوقع هذه الزيادة بعد التنقلات التي قام بها ملايين الأمريكيين قبل أسبوعين للاحتفال بعيد الشكر، رغم الدعوات التي وجهت إليهم لملازمة منازلهم.

وإذا كان الوضع الوبائي يتحسن في الغرب الأوسط حيث تنخفض أعداد الإصابات اليومية الجديدة وأعداد الحالات الاستشفائية، فإنّ الوباء يتفشى بوتيرة متسارعة في غرب البلاد وشمالها الشرقي، وفق "كوفيد تراكينج بروجكت" الذي يتتبّع يوميا البيانات عبر البلاد.

وأصيب أكثر من 16.7 مليون شخص بفيروس كورونا المستجدّ في الولايات المتحدة منذ بدء تفشّي الوباء، لكنّ الحصيلة الفعلية قد تكون أكبر بسبب عدم إجراء فحوص على نطاق واسع في المرحلة الأولى.

وبدأت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، حملة تلقيح واسعة النطاق ترمي في مرحلة أولى إلى تلقيح 20 مليون شخص خلال ديسمبر الحالي، يتوزعون على نزلاء دور رعاية المسنين (3 ملايين شخص) وموظفي القطاع الصحّي (21 مليونا)، قبل أن يرتفع هذا العدد إلى مئة مليون شخص بحلول نهاية مارس.