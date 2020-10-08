"الصحة الأمريكية": توفر لقاح مضاد لكورونا بين مارس وأبريل المقبلين

أعلنت وزارة الصحة الأمريكية، أنه من المنتظر توفر لقاح مضاد لفيروس كورونا في الولايات المتحدة، بين مارس وأبريل المقبلين، بما يغطي الكميات المطلوبة لتطعيم كل الأمريكيين.

وقال وزير الصحة أليكس عازار، اليوم، في مؤتمر افتراضي نظمته مجموعة "غولدمان ساكس" للرعاية الصحية، إنه "من الممكن توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة من اللقاح المضاد لكورونا بحلول نهاية العام، وهو ما يكفي لتغطية احتياج السكان المعرضين للخطر".

وأضاف أليكس عازر، أن "ما بين عشرات إلى مئات آلاف الجرعات من عقار ريجينيرون للأجسام المضادة، يمكن أن يكون جاهزا للاستخدام خلال موسم الخريف، وفي انتظار حصوله على إذن من إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية".

وسجلت الولايات المتحدة نحو 7.4 مليون إصابة بكورونا، وأكثر من 209 آلاف وفاة، متصدرة دول العالم من حيث الإصابات والوفيات.

وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالمعايير المشددة التي حددتها وكالة الأدوية الأمريكية "هيئة الغذاء والدواء"، للموافقة بشكل طارئ على أي لقاح مستقبلي ضد وباء كورونا المستجد، ما يجعل من المتعذر إصدار أي ترخيص قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 3 نوفمبر المقبل.

وقال ترامب، وفقا لقناة "الحرة" الأمريكية، أمس الأربعاء: "إن هذه القواعد الجديدة تجعل من الصعب أكثر إنتاج لقاحات بسرعة، لكي تتم الموافقة عليها قبل يوم الانتخابات الرئاسية.. إنه هجوم سياسي جديد".

ووفقا للمعايير الجديدة، سيكون على مصنعي اللقاحات انتظار مدة شهرين على الأقل قبل حقن آخر جرعة في التجارب السريرية للمرحلة الثالثة، قبل تقديم طلب للتسويق، كما طلبت وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (إف دي إيه) في وثيقة نشرتها على موقعها الإلكتروني.

ووعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، بأنّ 100 مليون جرعة من لقاحات مضادة لفيروس كورونا "كوفيد-19"، ستكون قد صنّعت قبل نهاية العام، مشيرا إلى أن ما يكفي منها لـ330 مليون أمريكي، سيكون متوفرا بحلول أبريل.

وقال "ترامب" في البيت الأبيض: "سيكون لدينا 100 مليون جرعة قبل نهاية العام، ثم أكثر بكثير على الأرجح، مئات ملايين الجرعات ستكون متوفرة كل شهر، وسيكون لدينا ما يكفي من الجرعات لكل الأمريكيين بحلول أبريل"، بحسب شبكة "العربية".