البابا تواضروس: تقنين وضع 1500 كنيسة خلال 4 سنوات وقانون بناء الكنائس قفزة

أشاد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بقانون بناء الكنائس، مشيرًا إلى أن القانون له شقين، الأول انشاء كنائس جديدة، والثاني تقنين وضع كنائس موجودة بالفعل حتى يكون لها وجود رسمي.

وفي حوار مع قناة "أغابي" القبطية، أوضح البابا إنه تم تقنين حوالي 1500 كنيسة على مدى 4 سنوات، قائلًا: "هو شيء جيد جدًا، والدولة تريد أن تصل إلى أن بناء الجامع والكنيسة باعبتارها أمور طبيعية في حياتنا" .

وتابع البابا: "في انشاء الكنائس يُقدم الطلب للمحافظ ويكون هو صاحب السلطة، وتم بناء كنائس في بعض الأماكن، والشيء الجميل أن في المدن الجديدة تلقائيًا تبنى الكنائس وهو أمر طبيعي أن توفر الدولة مكانًا للعبادة لكل الأشخاص".

وأردف البابا تواضروس: "يعتبر قانون بناء الكنائس قفزة كبيرة، وهذا إصلاح لمسيرة المجتمع وأمر مشكور للحكومة والرئيس عبدالفتاح السيسي".

وكان البابا تواضروس الثاني، أكد أنَّه سيتمّ تقديمه قانون الأحوال الشخصية الجديد للأقباط إلى مجلس النواب المقبل، لإقراره.

وقال البابا، في حوار مع قناة "أغابي" القبطية، بمناسبة الذكرى الثامنة لتجليسه على الكرسي البابوي، إنَّ القانون صار اسمه قانون "الأسرة للمسيحيين" بدلًا من قانون "الأحوال الشخصية"، وتمّ تقديمه للحكومة، وهو يناقش حاليًا في مجلس الوزراء تمهيدًا لتقديمه في مجلس النواب، مشيرًا إلى أنَّه يعتقد أنَّه سيأخذ الأولوية.

وأوضح البابا، أنَّ جميع الكنائس أعدت قانونًا واحدًا للأحوال الشخصية، وتمّ وضع فصل خاص للكنيسة الكاثوليكية في مصر بالقانون نظرًا لأن رئاستها خارج مصر، وهذه الرئاسة لهم بعض القوانين التي تخصهم لمنطقة الشرق الأوسط.

وتابع البابا: "عندما تشترك الكنيسة الكاثوليكية في وضع قانون في مصر يجب أن تكون متوافقة مع كيانها الأعلى، مثال الكنيسة الكاثوليكية ليس بها طلاق ولكنه موجود في الكنائس الأرثوذكسية والإنجيلية، فحدثت موائمة وتقريب لوجهات النظر، وهذا أخذ وقتًا ولم يكن اختلاف ولكن نظام في الإدارة، وشارك الآباء والمتخصصين حتى انتهى القانون وقُدم بالفعل".

وشدد البابا، على أنَّ الكنيسة لا تتنازل وتعرف دورها بشكل جيد جدًا، وهى كيان قائم من ألفي عام، ومن يقود الكنيسة هو شخص المسيح نفسه وهو الذي يرتب الأمور.