27 ألفا و728 إصابة جديدة و952 وفاة بكورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا اليوم الأربعاء، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى مليون و379 ألفا و238 حالة، عقب تسجيل 27 ألفا و728 حالة إصابة جديدة.

ونقلت صحيفة "بيلد" وقناة "دويتشه فيله" الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد، القول إنّ حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 23 ألفا و427 حالة، وذلك عقب تسجيل 952 حالة وفاة جديدة.

وأفادت البيانات بأنّ نحو مليون و25 ألف حالة تماثلت للشفاء من المرض بينما هناك 330 ألفا و800 حالة نشطة في البلاد.