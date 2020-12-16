"القوى العاملة" تعين 491 شابا منهم 15 من ذوي القدرات بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس 491 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثماري، منهم 15 شاباً من ذوي القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وتمّ تسجيل 943 راغبًا في العمل، منهم 22 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية، في تقريره لوزير القوى العاملة، عن إنجازات المديرية عن شهر نوفمبر الماضي، إلى أنَّ المديرية استخرجت 500 شهادة قياس مستوى مهارة، ورخصة مزاولة مهنة، وتلقت في مجال علاقات العمل 57 شكوى فردية تمّ تسوية 12 شكوى منها ودياً، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية، و29 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة، كما تمّ بحث وتسوية 8 شكاوى فردية وردت عبر بوابة الشكاوي الإلكترونية.

وأوضح أنَّه في مجال التفتيش العمالي، تمّ التفتيش على 137 منشأة، وتحرير 17 محضراً لمنشآت مخالفة، وشن 14 حملة تفتيش، وعقد ندوة توعية واحدة حول أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، والتفتيش على 8 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية، وتحرير 4 محاضر لمنشآت مخالفة، فضلاً عن تدريب 15 متدربًا على مهنة اللحام و15 متدربًا على مهنة الكهرباء بمركز التدريب المهني التابع للمديرية.