ارتفاع أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ820 جنيها

سجّلت اسعار الذهب ارتفاعا طفيفا بقيمة جنيه في مصر اليوم، إذ سجل عيار 21 820 جنيها، وعيار 24 نحو 938 جنيها مقابل 937 جنيها أمس، وعيار 18 703 جنيهات، وبيع الجنيه الذهب بـ6 ألاف و568 جنيها.

سعر الذهب عالميا

واصلت أسعار الذهب اليوم، ارتفاعاتها العالمية، لتصبح الأعلى منذ أسبوع، بفضل آمال لمزيد من التحفيز الأمريكي، بينما يترقب المستثمرون قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي بشأن السياسات اليوم.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1854.51 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0537 بتوقيت جرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ التاسع من ديسمبر عند 1858.13 دولار. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1859.60 دولار.

وقال كايل رودا المحلل لدى آي.جي ماركت، إنّ الأسواق تتوق فحسب إلى أي شيء فيما يتعلق بحزمة التحفيز الأمريكية، والأنباء التي تفيد بتوصل الحزبين المتنافسين (الجمهوري والديمقراطي) إلى شبه اتفاق الليلة الماضية، رفعت توقعات التضخم قليلا، مما يفيد الذهب.

ويترقب المستثمرون الآن بيان السياسات الأخير لهذا العام الصادر عن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، والمقرر صدوره في الساعة 1900 بتوقيت جرينتش، إذ من المتوقع أن يُبقي المجلس على أسعار الفائدة عند صفر.

ويتوقع العديد من المحللين توقعات استرشادية جديدة بشأن المدة التي سيُبقي فيها المجلس على برنامجه الضخم لشراء سندات. لكن مكاسب الذهب كبحها ما بدا أنّه تأهب لقاح مضاد لكوفيد-19 تطوره مودرنا لتلقي موافقة الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع، ما دعم الأسهم الآسيوية.

وصعد البلاتين الذي يُستخدم في صناعة السيارات 0.5% إلى 1041.35 دولارا للأوقية، بعد أن بلغ أعلى مستوى في أكثر من أسبوع عند 1045 دولارا في وقت سابق من الجلسة.

وقال هارشال باروت كبير مستشاري الأبحاث المعنيين بجنوب آسيا لدى ميتالز فوكس، إنّ التوقعات بانتعاش اقتصادي في العام المقبل، من شأنها أن تبقي المعادن الصناعية مدعومة، رغم أنّ هناك فائضا مستمرا في الإمدادات خلال السنوات الأخيرة.

لماذا ارتفع الذهب محليا؟

قال نادي نجيب سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، إنّ الذهب من السلع التي تستجيب سريعا للتغيرات العالمية "سلعة حساسة"، فأي ارتفاع في سعر الاوقية عالميا ينعكس سريعا على سعر المعدن النفيس محليا.

ولفت إلى أنّ عددا كبيرا من محلات الصاغة لديه شاشات لمتابعة التغيرات السعرية في سعر الذهب عالميا بشكل لحظي، وقد تتغير الأسعار في اليوم أكثر من 3 مرات، موضحا أنّ التذبذب في سعر الذهب يربك الأسواق، خاصة في حركة البيع والشراء.