عاجل.. 9 جنيهات ارتفاعا في سعر الذهب عيار 21 خلال 24 ساعة

سجّل سعر عيار الذهب 21 ارتفاعا بقيمة 9 جنيهات خلال 24 ساعة كاملة، اليوم الثلاثاء، مدعوما بإعلان المجمع الانتخابي فوز جو بايدن رسميا أمس، إذ صوت أعضاء المجمع الـ 538 وفقا لما أسفرت عنه نتيجة انتخابات الشهر الماضي في ولاياتهم.

أسعار الذهب

سجّلت أسعار الذهب في أسواق المال والبورصات ارتفاعا بقيمة 9 جنيهات، وسجّل عيار21، 819 جنيها مقابل 910 جنيهات أمس في أسواق المال والبورصات العالمية، فيما بيع سعر 24، 936 جنيها، وبلغ عيار 18 قيمة 702جنيه، وبيع الجنيه الذهب بـ6 آلاف و555 جنيها.

توقعات الخبراء

وتوقع تجار بالصاغة الدكتور واصفي واصف رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية، أن يكون ارتفاع الذهب هو "سيد الموقف" خلال 24 ساعة، ويفسر هذا الارتفاع بأن فوز جو بايدن أعطى دافع أكبر نحو مزيد من التحفيز للمستثمرين للإقبال على الذهب.

ومعروف في الأسواق إن مزيد من التحفيز يعني مزيدًا من ضعف الدولار واتجاه السيولـة إلى الملذات الآمنة وتجدد إلى ارتفاع أونصة الذهب .

ولفت إلى أن فوز جو بايدن يزيد من آمال حائزي المعدن الأصفر، ما يؤدي إلى مزيد من حائزية مقابل الدولار الذي يتراجع مقابل العملات الأخرى في عدد من الدول التي عادة ما تواجه تهديد الرسوم الجمركية في ظل إدارة ترامب وهذا أضعف الدولار لأن الأغلبية ليس لديها يقين ثابت بعودة الانتعاش الاقتصادي سريعا وشهية المخاطرة مختفية من الأسواق والحلول تتجه نحو اتجاه السيولة إلى الذهب كملاذ آمن.