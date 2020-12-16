العثور على جثة شاب مجهول الهوية بطريق أسيوط سوهاج

عثر الأهالي على جثة شاب مقتول ومُلقاة جثته على طريق أسيوط - سوهاج، عند مدخل قرية الببا التابعة لمركز صدفا بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط إخطارًا من مأمور مركز شرطة صدفا، يفيد بوصول بلاغ من الأهالي بالعثور على جثة شاب مقتول بجانب الطريق بطريق أسيوط - سوهاج مدخل قرية الببا دائرة المركز.

وعلى الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف، وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب مجهول الهوية، ولا يحمل أي إثبات شخصية.

ونُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى صدفا، تحت تصرف النيابة، وجاري تحرير المحضر اللازم، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.