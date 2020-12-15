ملفوفة في بطانية.. العثور على جثة مجهولة متحللة بكفر الشيخ

تكثف مباحث مركز شرطة سيدي سالم، في محافظة كفر الشيخ، جهودها لكشف لغز العثور على بقايا جثة متحللة ملفوفة في بطانية، تم العثور عليها بقرية "السخاوي الشرقية"، بدائرة المركز.

تلقى العقيد هشام الزعفراني، مأمور مركز شرطة سيدي سالم، بلاغاً من شيخ بلد قرية "الفقهاء الشرقية"، بعثور أحد الأهالي من رعاة الأغنام، يُدعى "ش. أ."، 41 سنة، على بقايا جثة متحللة ملفوفة في بطانية.

وتبين من تفاصيل البلاغ أن راعي الأغنام أثناء مروره بجوار ترعة "عويسة"، بناحية قرية "السخاوي الشرقية"، التابعة للوحدة المحلية لقرية "الفقهاء الشرقية"، بمركز سيدي سالم، نبش في شوائب ناتج أعمال تطهير على حافة الترعة، للحصول على بطانية مدفونة في ذلك الناتج، فوجد بقايا الجثة، عبارة عن جمجمة وقفص صدري وبعض من رفات العظام، ومعها ملابس داخلية.

انتقل رجال الشرطة لإجراء المعاينة اللازمة، فيما جرى نقل بقايا الجثة إلى مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، بناءً على قرار من النيابة العامة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، فيما تستكمل النيابة العامة تحقيقاتها حول الواقعة.