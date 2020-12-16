10 معلومات عن الطريقة المحمدية الشاذلية: ينافس على خلافتها شيخ وطفل

مرّ أكثر من شهر على رحيل الشيخ نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم، شيخ الطريقة المحمدية الشاذلية بمصر والعالم ورائد العشيرة المحمدية، ولا يزال منصب شيخ الطريقة خاليًا، إذ يتنافس عليه طرفان، هما العميد أشرف محمد وهبي إبراهيم الخليل، نجل شقيق مؤسس العشيرة المحمدية والطريقة المحمدية الشاذلية الشيخ محمد زكي إبراهيم، الذي بايعه مريدون بالطريقة، والطفل يوسف ولاء عصام الدين نجل شقيق الشيخ نور حفيد الشيخ زكي إبراهيم، الذي قدمت أمانة الطريقة أوراقه.

أبرز 10 معلومات عن الطريقة المحمدية شاذلية

- طريقة محمدية شاذلية هي طريقة صوفية سلفية شرعية.

- تنسب إلى الإمام أبوالحسن الشاذلي، وضم اسم "المحمدية" إليها لتأكيد تعلق الطريقة وارتباطها بالسلف الصالح.

- أسسها الشيخ زكي إبراهيم.

- معتمدة بمجلس الدولة بتاريخ 21 يناير 1956م، وبالقانون 118 لسنة 1976م تحت رقم 32.

- بلغ عدد ملاحق المشيخة في المحافظات نحو 38 مسجدا ومقرا على مستوى الجمهورية، إلى جانب مئات المساجد التي أنشأها مريدو الطريقة.

- طريقة عالمية لها فروع في ليبيا ولبنان وسوريا والعراق والمغرب وإندونيسيا وماليزيا وباكستان وأستراليا وكندا وأمريكا.

- رحل آخر شيخ للطريقة، وهو نور محمد عصام الدين محمد زكي إبراهيم في نوفمبر الماضي إثر حادث أليم.

- تتابع على مشيخة الطريقة 3 شيوخ، هم الشيخ زكي إبراهيم وابنه الشيخ عصام الدين، وخلفه الشيخ نور.

- لا يزال مقعد الطريقة خاليا حتى الآن.

- يترشح لخلافة الطريقة طرفان، تقدما بأوراقهما للمجلس الأعلى للطرق الصوفية، هما: العميد أشرف محمد وهبي إبراهيم الخليل، نجل شقيق مؤسس العشيرة المحمدية والطريقة المحمدية الشاذلية الشيخ محمد زكي إبراهيم، وهو ضابط سابق في القوات المسلحة، والطفل يوسف ولاء عصام الدين، نجل شقيق الشيخ نور حفيد الشيخ زكي إبراهيم.

وكانت أمانة الطريقة، أعلنت عبر "الوطن" وصية الإمام محمد زكي إبراهيم، والتي نصت على أن "تكون الريادة والمشيخة في بيته وأبنائه ما دام فيهم ولد صالح وإن صغرت سنه"، وهي الوصية التي بالكشف عنها خرج مريدو الطريقة ممن بايعوا الشيخ العميد أشرف وهبي، نجل شقيق المؤسس محمد زكي الدين إبراهيم للمطالبة بمعرفة مدى قانونيتها.