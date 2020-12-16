السجن 3 سنوات لمنتحل صفة مستشار بالسويس

عاقبت محكمة السويس منتحل صفة مستشار حاول النصب على المواطنين بالسجن 3 سنوات.

وكانت تحريات مديرية أمن السويس ، كشفت عن حيازة المتهم لكارنيهات مزورة ومستندات لاستخدامها في عمليات النصب، وأن المتهم تم ضبطه ، حيث كان يقود سيارة ملاكي تحمل ألواحًا معدنية مزورة، تحمل صفة هيئة قضائية، وهارب من حكم بالسجن 10 أعوام.

وأكدت التحريات، أن المتهم أيضًا متهم في قضايا توقيع شيكات وإيصالات أمانة بدون رصيد، منوهة بأن جميع الكارنيهات التي يحملها وتحمل صفة مستشار مزورة.

ودلت التحريات كذلك، أن المتهم لديه صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، يدعي من خلالها أنه مستشار للنصب على المواطنين.

كانت حملة أمنية موسعة بشوارع المحافظة، لضبط الحالة المرورية، وخلال كمين أمني، أوقف ضباط السويس ، سيارة ماركة "BMW"، تحمل ألواحا معدنية مدون عليها هيئة قضائية، وبفحصها تبين أنها ألواح معدنية مزورة.

وبفحص قائد السيارة، الذي ادعى أنه يعمل بهيئة قضائية، تبين انتحاله للصفة، وبحوزته مستندات مزورة.