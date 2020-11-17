ضحية نصاب الشرقية: "تصرفاته خلقت ثقة بينه وبين الأهالي"

قال وهبة مصطفى، أحد ضحايا المتهم بالاستيلاء على ملايين الجنيهات من أهالي الشرقية، إن الجاني أوهمهم بشراكته في إحدى شركات الصناعات الغذائية، وكان حديثه طيبا وتصرفاته تدل على استقامته ما خلق ثقة بينه وبين ضحاياه في بداية الأمر.

وأضاف "مصطفى"، في مداخلة مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن هذا الشخص يعرفونه جيدا، ويعمل في هذا المجال منذ ثلاث أو أربع سنوات، وكان ملتزما بسداد الأرباح الشهرية، موضحا: "محدش بيروح يطلب منه الشهرية.. ده هو اللي بيبعتها.. والنسب بتبقى 40 أو 50% ولما سألناه قال إحنا شغلنا كده، وكطبيعة البشر كله محتاج، وعايز دخل".

وأشار إلى أنه سلمه 70 ألف جنيه، والتزم معه لمدة 6 أشهر، وكان يتصل به لكي يسلمه الفوائد، لافتا إلى أنه لم يراجع المعلومات التي روجها هذا الشخص عن نفسه، موضحًا أنه في الفترة الأخيرة تأخر في الشهرية على الناس، وبدأ الناس يسألون، فعرفوا أنه في السويس لدى أحد أقاربه، وهواتفه مغلقة، وعندما سافر البعض إلى أقربائه في السويس، أنكروا وجوده، وقيل إنه قد يهرب للخارج، وذهبوا إلى السويس وأحضروه للبلد.

كانت الأجهزة الأمنية في محافظة الشرقية قد ألقت القبض على موظف بالكهرباء، وتاجر مواد بناء، اليوم، بتهمة النصب على الأهالى والاستيلاء على عدة ملايين من الجنيهات، بزعم توظيفها، بدائرة مركز ديرب نجم.

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغًا إلى مركز شرطة ديرب نجم، باتهام "ح. ع. ش."، 52 سنة، تاجر، و"م. ش."، موظف بالكهرباء، و"ر. أ."، بائع أسمنت وحديد، وجمعيهم يقيمون بقرية "مناصفور"، دائرة المركز، بالنصب على الأهالي والاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت مليار جنيه، بزعم توظيفها، مقابل منح المودعين أرباحا شهرية بنسبة 40% ثم توقفوا عن صرف الأرباح منذ نحو 5 أو 6 أشهر.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم الثاني، فيما قام الثالث بتسليم نفسه، وتم إحالتهما للنيابة العامة، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم الأول.