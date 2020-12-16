توفيت قبل الجراحة بساعة.. الطفلة "ميرا" حكاية الأمل والوجع

قبل ساعة من دخولها غرفة العمليات، لإجراء عملية بالقلب، بعد أن أمر الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعلاجها على نفقة الدولة بمعهد ناصر، توفت الطفلة ميرا، 8 أشهر، صباح اليوم، قبل تجهيزها للجراحة، حسبما أعلن والدها محمود إمام، مشيرا إلى أنهم بدأوا إجراءات استخراج تصريح الدفن، لنقلها إلى مثواها الأخير في مقابر العائلة بمسقط رأسها في قرية محلة مرحوم، التابعة لطنطا.

كتبت دعاء فايد، والدة الطفلة ميرا، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "نحمد الله ولا نقول الا ما يرضي الله، واللهم لا اعتراض علي قضاءه، إن الله لا يريد لها أن تتأذي، البقاء والدوام لله وحده.. بنتي ميرا في ذمة الله".

وكانت "الوطن" نشرت قصة الطفلة الوحيدة لوالديها، التي تعاني من مشاكل صحية في القلب، بعد أن ناشد أهلها المسؤولين بالتدخل لإنقاذ حياة طفلتهم، وعلى الفور استجاب لها الرئيس السيسي، وأمر بعلاجها على نفقة الدولة في معهد ناصر.

تكاليف العلاج أكثر من 250 ألف جنيه

في تصريحات سابقة لوالد الطفلة ميرا لـ"الوطن"، قال إن الرئاسة استجابت لاستغاثته في أقل من 24 ساعة، من أجل علاج ابنته على نفقة الدولة، بعد أن توجه لعدد كبير من المستشفيات، لكن دون جدوى، إذ أن تكلفة العملية في المستشفيات الخاصة كانت تتخطى 250 ألف جنيه، وعمله كمندوب مبيعات لم يكن يعينه على توفير ذلك المبلغ.

وكان والد "ميرا" أعلن أمس، أن ابنته ستدخل العمليات صباح اليوم الأربعاء، بعد أن تم الانتهاء من إجراء الفحوصات الطبية لها، موجهًا الشكر للرئيس السيسي على اهتمامه بحالة الطفلة، وتوجيهه بتقديم الرعاية الطبية والصحية لها، مضيفًا أنه فور انتقال طفلته من طنطا إلى معهد ناصر، استقبلها فريق طبي متكامل يضم جميع تخصصات الأطفال، ووفروا كل متطلبات الطفلة.

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وأشار والد الطفلة ميرا، إلى أن الدولة وفرت له محل إقامة بجوار طفلته، لمتابعة حالتها والاطمئنان عليها خلال فترة العلاج، حتى لا يتحملوا أي أعباء مالية سواء في العلاج أو في الإقامة، كما قالت والدتها إن وزيرة الصحة تتابع الحالة الصحية للطفلة مع معهد ناصر بمعدل كل 15 دقيقة.

وكان إمام عبيد، جد الطفلة ميرا، أكد لـ"الوطن"، أنه لم يذق طعم النوم منذ 8 أشهر، إلا بعد استجابة الرئيس السيسي لحالة "ميرا"، وتوجيهه بسرعه علاجها على نفقة الدولة في معهد ناصر.