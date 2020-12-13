والد الطفلة "ميرا": معهد ناصر أبلغني بتوفير كل متطلبات علاج ابنتي

قال محمود إمام، والد الطفلة "ميرا" التي تعاني من مشاكل في القلب، والذي استجاب الرئيس عبدالفتاح السيسي لاستغاثة أهلها وكلف بعلاجها على نفقة الدولة، إن هناك حسن استقبال من قبل المسؤولين في إدارة معهد ناصر بالقاهرة، واهتمام ورعاية على أفضل مستوى.

وأضاف والد الطفلة، لـ"الوطن"، أنه بمجرد وصول سيارة الإسعاف التي تنقل طفلته إلى معهد ناصر من طنطا، كان في استقابلها فريق طبي متكامل، وعلى الفور تم نقلها إلى غرفة الرعاية، وأبلغه مدير المعهد أن الفريق الطبي هو فريق متكامل يضم جميع تخصصات الأطفال.

"ميرا" تجري فحوصات طبية اليوم

وأوضح: "اليوم تم إحضار فريق استشاري أطفال، وجاري عمل الفحوصات الطبية للطفلة، وأخبرني أحد الأطباء المسؤولين في المستشفى أن المعهد ملتزم بتوفير كل متطلبات الطفلة".

وتابع أن الدولة وفرت له محل إقامة ليكون بجوار طفلته من أجل الاطمئنان عليها خلال فترة علاجها، موجها الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، وكل المسؤولين على رعاية طفلته وحرصهم على عمل كل ما يتطلب لرعايتها وعلاجها من مرضها.

وكان والد الطفلة قال في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، أن مؤسسة الرئاسة استجابت للاستغاثة في أقل من 24 ساعة، حيث أنه أرسل استغاثات لرئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، وزيرة الصحة، من أجل علاج ابنته على نفقة الدولة، وأن تكلفة العملية في المستشفيات الخاصة كانت تتخطى الـ250 ألف جنيه، وأنه يعمل مندوب مبيعات.

وأوضح "إمام" أن بعض كبار القرية أخبروه أن إجراء العملية الجراحية في مستشفيات التأمين أفضل، حيث بها مواد طبية متميزة، لمثل هذه العمليات الدقيقة.

وأضاف أن "ميرا" هي طفلته الوحيدة، وتعاني من مشاكل صحية في القلب، وأنه توجه بها إلى العديد من المستشفيات، ولكن بدون جدوى.

وتابع أنه بعد عدم تحديد موعد لإجراء العملية الجراحية لها، قرر إرسال استغاثات إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الصحة، وفوجئ بسرعة الاستجابة إلى شكواه واستغاثته، حيث تواصل معه المسؤولين في أقل من 24 ساعة من إرسال الاستغاثة، بجانب أن مكتب رئاسة الجمهورية تواصل معه، وأخبره أن الطفلة سيتم توفير رعاية طبية متكاملة لها، "طمنوني وقالوا لي متقلقش بنتك هتبقى كويسة".

ووجه الوالد، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدا أنه أب لكل المصريين، ودائما ما تثبت الأيام أنه الرئيس الإنسان، ويشعر بأوجاع المواطنين وهمومهم، شاكرا كافة المسؤولين على سرعة استجابتهم والعمل على إنقاذ حياة ابنته.

وكانت "الوطن" نشرت الصور الأولى لنقل الطفلة ميرا محمود، 8 سنوات، التي تعاني من مشاكل صحية في القلب، وتمت الاستجابة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدة أهلها بالتدخل، وعلاجها على نفقة الدولة.