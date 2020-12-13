أسرة الطفلة ميرا بعد استجابة الرئيس لعلاجها: أول مرة ننام من 8 شهور

قال إمام عبيد، جد الطفلة "ميرا"، والتي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة علاجها من مشاكل في القلب بمعهد ناصر على نفقة الدولة، أنه لم يذق طعم النوم منذ 8 أشهر، غير أمس، وذلك بعد استجابة الرئيس لاستغاثته بعلاج حفيدته، "أول مرة أعرف أنام إمبارح من 8 شهور لف على المستشفيات لعلاج حفيدتي، ربنا يبارك فيك يا ريس".

وذكر "عبيد" لـ"الوطن"، أن استجابة الرئيس السيسي ردت "روحنا" لنا مرة أخرى، وهو أب وانسان قبل أن يكون مسؤولًا يشعر بوجع كل مواطن، مشيرًا إلى أن أفراد العائلة لأول مرة يشعرون بالراحة النفسية منذ 8 أشهر، خاصة أنهم لم يكونوا يتوقعون سرعة الاستجابة ونقل الطفلة للمستشفى في أقل من 24 ساعة.

فيما توجهت والدة الطفلة بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لرعايته طفلتها وتدخله لتوفير رعاية طبية لها، وأيضًا وزيرة الصحة، والتي تتواصل مع إدارة المعهد للاطمئنان على الطفلة بمعدل كل 15 دقيقة، "نمت إمبارح بعد فترة كبيرة كنت مبعرفش أنام، بعد أن اطمنت أن بنتي في إيد أمينة واهتمام من رئيس الجمهورية ووزيرة الصحة".

وأوضحت أنها فوجئت بسرعة الاستجابة من قيادات الدولة، والمفاجئة زادت أكثر عندما علمت اليوم بتوفير إدارة المعهد مكانًا في المعهد للإقامة فيه هي وزوجها، ما يساعدهما على البقاء بجوار طفلتهما أثناء فترة العلاج، وعدم تحملهما لأي شئ سواء علاج أو نفقات إقامة.

وأكدت الأم أن حالة ابنتها الصحية مستقرة، وأنها تواصلت مع زوجها اليوم، وأكد لها وجود اهتمام كبير من المسؤولين في المعهد بالطفلة، من خلال توفير فريق طبي في مختلف التخصصات.

وقال محمود إمام، والد الطفلة، إن هناك حسن استقبال من قبل المسؤولين في ادارة معهد ناصر بالقاهرة، واهتمام ورعاية على أفضل مستوى.

وذكر لـ"االوطن"، أنه بمجرد وصول سيارة الإسعاف التي تنقل طفلته إلى معهد ناصر من طنطا، كان في استقبالها فريق طبي متكامل، وعلى الفور نُقلت إلى غرفة الرعاية، وأبلغه مدير المعهد أن الفريق الطبي متكامل يضم جميع تخصصات الأطفال.

وأوضح، اليوم تم إحضار فريق استشاري أطفال، وجاري عمل الفحوصات الطبية للطفلة، وأخبره أحد الأطباء المسؤولين في المستشفى والمسؤول عن حالة الطفلة، أن المعهد ملتزم بتوفير كل متطلباتها "كنت عاوز اشترى لها لبن لتناوله، فأخبرني الطبيب نحن هنا هنوفر لها كل شيئ".

وأكد أن الدولة وفرت له محل إقامة ليكون بجوار طفلته من أجل الاطمئنان عليها خلال فترة علاجها، موجهًا الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل المسؤولين على رعاية طفلته وحرصهم على عمل كل ما يتطلب لرعايتها وعلاجها من مرضها.

وكان والد الطفلة قال في تصريحات سابقة لـ "الوطن"، إن مؤسسة الرئاسة استجابت للاستغاثة التي أرسلها في أقل من 24 ساعة، من أجل علاج ابنته على نفقة الدولة، مشيرًا إلى أن تكلفة العملية في المستشفيات الخاصة تتخطى 250 ألف جنيه، وأنه يعمل مندوبًا للمبيعات.

وأوضح "إمام" أن بعض الأطباء أخبروه أن إجراء العملية الجراحية في مستشفيات التأمين أفضل، حيث بها كوادر طبية متميزة، لمثل هذه العمليات الدقيقة.

وأضاف أن "ميرا" هي طفلته الوحيدة، وتعاني من مشاكل صحية في القلب، وأنه توجه بها إلى العديد من المستشفيات، ولكن بدون جدوى، وتابع أنه بعد عدم تحديد موعد لإجراء العملية الجراحية لها، قرر إرسال استغاثات إلى رئاسة الجمهورية، ومجلس الوزراء، ووزارة الصحة، وفوجئ بسرعة الاستجابة إلى شكواه واستغاثته، حيث تواصل معه المسؤولون في أقل من 24 ساعة من إرسال الاستغاثة، بجانب أن مكتب رئاسة الجمهورية تواصل معه، وأخبره أن الطفلة سيتم توفير رعاية طبية متكاملة لها، "طمنوني وقالوا لي متقلقش بنتك هتبقى كويسة".

ووجه الوالد، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنه أب لكل المصريين، ودائمًا ما تثبت الأيام أنه الرئيس الإنسان، ويشعر بأوجاع المواطنين وهمومهم، شاكرًا كافة المسؤولين على سرعة استجابتهم والعمل على إنقاذ حياة ابنته.

وكانت "الوطن" نشرت الصور الأولى لنقل الطفلة ميرا محمود، 8 سنوات، التي تعاني من مشاكل صحية في القلب، وتمت الاستجابة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي لمناشدة أهلها بالتدخل، وعلاجها على نفقة الدولة.