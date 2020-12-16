مكرم: «اتكلم عربي» جرس إنذار للحفاظ على اللغة والهوية

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إنَّه توجد الكثير من الأفكار التي تعمل عليها وزارة الهجرة ضمن خطة العام الجديد، وأغلبها خاصة بأبناء الجيل الثاني والثالث من المصريين بالخارج.

وتابعت وزيرة الهجرة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على شاشة «إكسترا نيوز»: «بعد غد تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي باللغة العربية، وهو اليوم الذي تمّ فيه اعتماد اللغة العربية ضمن اللغات بالأمم المتحدة، ومن أجل ذلك كان لابد من ربط مبادرة اتكلم عربي بالاحتفال باليوم العالمي باللغة العربية».

وواصلت: «المبادرة موجهة لأبناء الجيل الثاني والثالث لأبناء المصريين بالخارج، ولها صدى كبير في الداخل، خصوصًا مع وجود طلاب يدرسون في المدارس الدولية والجامعات الدولية ويعيشون في بوتقة داخل الوطن ويتحدثون داخل مصر باللغات الأجنبية»، مشددة على أنَّ هذه المبادرة جرس إنذار للجميع للحفاظ على اللغة والهوية المصرية.

وأشارت مكرم، إلى أنَّه كان يوجد معسكرات عبر تقنية "زووم" نظمتها وزارة الهجرة لأبناء المصريين بالخارج وكان يتمّ الحديث خلالها باللغة العربية العامية، وذلك بهدف ربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم.

وشددت على أنَّ أولياء الأمور سعداء كثيرا بهذه المعسكرات، «كتير من الولاد لما بيسافروا إجازات لمصر يعجزون عن التحدث بالعربية، مهم إننا نحمي ولادنا من أي استقطاب ضد الدولة ونحميهم من حرب طمس الهوية».

ونوهت إلى أنَّه تمّ تنظيم معسكرات للمبادرة في كندا والولايات المتحدة الأمريكية وبولندا والنمسا وألمانيا والإمارات العربية المتحدة، وذلك لمدة أسبوعين في كل دولة، موضحة أنَّ المعسكرات تسلط الضوء على التعايش السلمي في مصر والعادات والتقاليد، بمشاركة الفنان محمد صبحي.

وعبّرت وزيرة الهجرة، عن سعادتها بتفاعل المصريين مع مبادرة «اتكلم عربي»، موجهة الدعوة لكل المصريين بتغيير إطار صورهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» ودعم المبادرة.