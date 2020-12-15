السفارة القبرصية بمصر تكرم وزيرة الهجرة تقديرًا لدورها في مبادرة "إحياء الجذور"

كرم السيد هومر مافروماتيس، سفير دولة قبرص لدى مصر، السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال مشاركتها في احتفالية عيد الميلاد "الكريسماس" وذلك تقديرًا لدورها في مبادرة إحياء الجذور "نوستوس".

وقد حضر الاحتفالية السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية، والسفير نبيل حبشي مساعد المراسم بوزارة الخارجية المصرية، إلى جانب السفيرة مي طه خليل السفير الأسبق لمصر في قبرص، وكذلك السفير اليوناني لدى مصر وعدد من سفراء الدول الأخرى ورؤساء الجاليتين القبرصية واليونانية في مصر.

ومن جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن سعادتها بتكريم السفارة القبرصية في مصر لسيادتها، مثمنة الدور الفاعل والمؤثر للجاليتين القبرصية واليونانية في المجتمع المصري، وكان آخر تلك المواقف مساندتهم لمصر أثناء جائحة كورونا من خلال تبرعهم لصالح العمالة غير المنتظمة.

كما قالت وزيرة الهجرة إن العلاقات المشتركة بين مصر وقبرص واليونان تشهد أزهى عصورها خلال الفترة الحالية والجميع لديه رغبة في تعميق هذه العلاقات بين البلدان الثلاثة وتوسيع رقعة التعاون المشترك، مضيفة أن الجاليات القبرصية واليونانية التي عاشت ومازالت تعيش في مصر تلعب دورا حيويا ولها تاريخ طويل داخل المجتمع المصري حتى أثروا فيه وتأثروا به وساهموا في تطوره.

وأثنت الوزيرة على التعاون القائم بين البلدان الثلاثة في مجال الهجرة والجاليات واستدامة ذلك التعاون مع التطلع لمزيد من العمل المشترك خلال الفترة المقبلة لصالح الجاليات المصرية والقبرصية واليونانية.