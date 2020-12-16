أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 16 ديسمبر 2020

سجّلت أسعار الأسمنت، اليوم الأربعاء، 16 ديسمبر استقرارا سعريا في الأسواق، وتراوح متوسط سعر طن الأسمنت ما بين 755 و830 جنيهًا للطن للمستهلك بالسوق المحلية.

قال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن استقرار أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء 16 ديسمبر، جاء نتيجة تراجع الطلب في مصر.

وأضاف أن سعر أسمنت المسلح يباع بـ820 جنيها، وأسمنت النصر يباع بـ760جنيها، وأسمنت المختار يباع بـ760 جنيها، فيما سجل سعر بيع أسمنت السويدي 820 جنيها، وأسمنت أسيوط يباع بـ750جنيها، وأسمنت حلوان يباع بـ795جنيها، وأسمنت الإسكندرية 755 جنيها للطن.

وقال "الزيني" إن الطلب حاليا على الأسمنت يقتصر على المدن الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الكباري وتوسعه الدائري وغيرها من مشروعات الدولة فقط، مشيرا إلى ركود لدى أغلب التجار وصعوبة تصريف البضاعة والمخزون نتيجة وقف أعمال المباني وهو من السلع التي يتم التصرف فيها مباشرة تحسبا لأي خسائر نتيجة الطقس السيئ.

وأكد أن أغلب المحال والتجار يعانون من تراجع الإقبال والمبيعات، مع زيادة أعبائهم وصعوبة تصريف المخزون مع فصل الشتاء.

وقال إن التراجع الكبير الذي سجلته مبيعات الأسمنت، خلال الفترة الحالية جاء نتيجة توقف البناء.

وأظهرت البيانات الحكومية مؤخرا أن عدد الشركات العاملة بالسوق المحلية، والتي تمثل قطاع منتجي الأسمنت، نحو 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقًا لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.