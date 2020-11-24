رئيس شعبة مواد البناء: انتعاشة بالأسواق بعد قرار عودة البناء

ارتياح كبير ساد أسواق مواد البناء بمحافظات مصر، عقب قرار انتهاء إلغاء تراخيص البناء المقرر تنفيذه اليوم، وذلك بعد 7 أشهر من توقف أعمال البناء ووقف 95 مهنة يعتمد على قطاع المقاولات.

وبحسب القرار، سيسمح باستئناف حركة البناء فور صدور الاشتراطات والضوابط الجديدة المتوقع الانتهاء منها في الأسبوع الأول من ديسمبر.

وقال نادر سعد المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، في تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة ستقوم خلال الفترة الانتقالية بضبط وحوكمة ورقمنة منظومة البناء ومنظومة استصدار تراخيص البناء.

وقال أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، إن هناك اجتماعا طارئا يوم 30 نوفمبر من الشهر الجاري لمناقشة الاشتراطات الجديدة للبناء، والمطالبة بالسماح بالبناء في الأحوزة العمرانية في المحافظات بدعوى أنها ستساهم في انتعاشة مبيعات مواد البناء بنسبة 40%.

وأكد أن الأسواق ستشهد انتعاشة فى سوق مواد البناء ومستلزمات البناء، واستقرار في الأسعار عقب صدور القرار، ولكنها ليست بالشكل الكبير بسبب فصل الشتاء الذى يقل فيه أعمال البناء.

وتابع أن الزيادة الجديدة في أسعار حديد التسليح لشهر نوفمبر والتي أعلنتها شركات حديد التسليح، منتصف الشهر الجارى كان بسبب تعزيز الأرباح ونتيجة لحالة الركود وخسائر الشركات التي كانت تعمل بنصف طاقتها بسبب توقف أعمال البناء والتي تشكل فيه القاعدة الشعبية 60% من حجم الطلب.

ولفت إلى أن حظر البناء أصاب القطاع بالشلل التام، وتأثرت 95 مهنة تعتمد على قطاع المقاولات، وانعكس ذلك سلبا على الشركات والمصانع.

وذكر أن أغلب الشركات تسعى لتصريف المخزون وإنقاذ المصانع من الإغلاق، كما أن البعض قام بخفض الطاقات الإنتاجية للمصانع لحين عودة حركة البناء مجددًا.

وتوقع الزيني استقرارا في أسعار حديد التسليح بشرط عدم صعود سعر البليت واستمرار توقف البناء في المحافظات.

واستقرت أسعار الحديد اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020 بالأسواق المصرية، لأول مره بعد ارتفاعات متتاليه الإسبوع الماضي، بمتوسط 500 جنيه للطن فى السوق المحلي، ليسجل متوسط طن حديد التسليح في مصر بين 10200 و10500 جنيه للطن أرض مصنع هذا الإسبوع.

وسجل سعر حديد عز اليوم في الأسواق المحليه نحو 10600 جنيه للطن تسليم أرض مصنع، واستقر سعر حديد المصريين عند 10500 جنيه للطن، وسجل سعر حديد الجارحي نحو 10450 جنيها للطن أرض مصنع.

وواصل سعر حديد بشاي الثبات عند 10450 جنيها للطن، كما سجل سعر حديد السويس للصلب 10500 جنيها للطن، واستقر سعر حديد المراكبي عند 10400 جنيها للطن.

وكشفت النشرة الدورية للجمعية المصرية لصناعة الحديد والصلب عن تراجع الإنتاج العالمي للصلب الخام بنسبة 5.6% خلال 7 أشهر مع ارتفاع الأسعار العالمية لمدخلات الإنتاج بسبب تعافي الصلب الصيني.