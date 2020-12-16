عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، قبل قليل، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لمتابعة مستجدات عدد من الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء، تصاعد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد مؤخرا، وتوفير العلاجات واللقاحات الخاصة، فضلا عن عدد من الملفات الأخرى مثل السيول والأمطار، وتعامل الجهات الحكومية معها، وسنوافيكم بالتفاصيل بعد قليل..