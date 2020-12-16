فتح باب الاشتراك في مشروع علاج الصحفيين 2021

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، موافقة مجلس نقابة الصحفيين على فتح باب الاشتراك بمشروع علاج الصحفيين وأسرهم للعام 2021.

وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي التشريعات الصحفية والرعاية الاجتماعية، إنّ مجلس النقابة وافق على فتح المشروع، إذ يبدأ الاشتراك من السبت 19 ديسمبر الجاري، حتى 24 من الشهر ذاته، ويتوقف لأعمال الجرد السنوية بالنقابة، ليستأنف فتحه في الفترة من 2 يناير المقبل، وحتى 15 فبراير.

وأضاف عبدالمجيد، أنّ العام 2020 شهد إصلاحات هيكلية في بنية المشروع وآليات العمل، وأنّ الحدود القصوى لاستفادة الصحفيين وأسرهم، أسهمت بشكل بالغ الوضوح في الدعم الصحي بشكل عام، وتخفيف أعباء جائحة كورونا التي هددت جميع سكان العالم.

وأضاف: بقدر الجهد المبذول لتخفيف المعاناة عن كاهل الزملاء، فإنّ المشروع تكبّد نفقات كبيرة نتيجة جائحة كورونا، التي حمّلت قطاعات الصحة بدول العالم أعباء مضاعفة عن مخصصاتها في سابق الأعوام، ومن ثم ندعو الزملاء راغبي الاشتراك، الحرص التام على الالتزام بالمواعيد المقررة، فقد لا يُسمح نهائيًا بأي اشتراك استثنائي مستقبلًا.

وأوضح عبدالمجيد: "وفق المتبع في العام الماضي، يُسمح بالتقسيط مراعاة لظروف الزملاء، وإزالة أي معوق أمام راغبي الاشتراك".