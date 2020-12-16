التحريات عن «طالبة الإسكندرية»: تصطاد زبائنها من تيك توك والليلة بألف

قررت النيابة العامة حبس طالبة جامعية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة ممارسة الرزيلة مع راغبي المتعة.

وتحفظت النيابة العامة على جهاز لاب توب خاص بالمتهمة محمل عليه أفلام إباحية وصور تخصها، وجرى العثور على 12 فيديو إباحيا لها، حيث كانت ترسل تلك المقاطع للزبائن الجدد لترغيبهم في الموافقة على المبلغ المطلوب منها، وهو 1000 جنيه في اليوم.

المقابلة على الكافيه

اعترفت المتهمة بتفاصيل جريمتها، مشيرة إلى أنها لجأت إلى تطبيق تيك توك لعرض نفسها من خلال صور وفيديوهات، وكانت ترسل للأشخاص الذين يتواصلون معها على الخاص فيديوهاتها وهي في أوضاع مخلة، وأنها كانت تذهب إلى زبائنها في المنازل، بعد أن تلتقيهم على كافيه اعتادت أن تجلس عليه في الإسكندرية بالقرب من الجامعة.

وأضافت أنها كانت تتفاوض مع زبائنها خلال تلك الجلسة وتستلم أجرتها، قبل أن تذهب مع الزبون حتى تضمن حقها وفخاخ المراوغين.

التحريات: الطالبة تمارس الرذيلة من 18 شهرا

أفادت تحريات المباحث بأن الطالبة تمارس نشاطها الإجرامي منذ 18 شهرًا فهي في الفرقة الثالثة بإحدى الكليات الأدبية، وأنها تستغل نشاطها على منصات التواصل الاجتماعي ووجود آلاف المتابعين لها في اصطياد الراغبين منهم في ممارسة العلاقة المحرمة معها، وظلت على تلك الحالة حتى رصدتها الإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب وألقت القبض عليها متلبسة بممارسة المتعة الحرام مع شاب داخل شقته.

المتهمة تعترف باصطياد زبائنها من تيك توك

مصادر قضائية شرحت تفاصيل القبض على المتهمة بعد أن وردت معلومات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود صفحة على أحد المواقع تحتوي على العديد من الصور الفتيات، تبدي من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد القائمة بإنشاء الصفحة المشار إليها وتمّ ضبطها حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وبمواجهتها أقرت باعتيادها ممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت وتحديدًا تطبيق تيك توك مقابل مبلغ مالي.

وأضافت المتهمة، أنَّها أنشأت الصفحة المشار إليها لذات الغرض، كما تم ضبط هاتف محمول وجهاز لاب توب يحتوي على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطها الآثم، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها بحبسها على ذمة التحقيقات وأرسلت النيابة العامة مقاطع الفيديو إلى خبراء الإذاعة والتلفزيون لفحصها وبيان أنها تخص المتهمة أم لا.