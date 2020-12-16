«الشغل له أصوله».. القصة الكاملة لـ«خناقة» عمر كمال وبيكا بسبب يوتيوب

لم تمر ساعات من مهاجمة المغني الشعبي حمو بيكا، للفنان عمر كمال، بسبب خلاف حول الأموال التي يحصلها كلا منهما من يوتيوب، والاتفاق على إحياء الأفراح الشعبية دون الحصول على أجور.

هجوم المغني الشعبي حمو بيكا

وبدأ الأمر عندما هاجم مغني المهرجانات، حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك"، زميله الفنان الشعبي عمر كمال، ونشر صورته عليها علامة «X».

وقال "بيكا" فى منشوره: «يا ريت محدش يكلمني في شغل على الشخصية دي عشان أنا كنت بحبها والشخصية دي بتتهرب من شغلي اللي خلاني اتفق عليه، والإثبات بعد الصورة دي هنزل فيديو، وهو عامل بيحبني وهو بيكرهني، مع السلامة يا صحاب مزيفة».

وظهر مغنى المهرجانات حمو بيكا، فى فيديو له عبر حسابه على موقع «إنستجرام» قائلا: «لما تطلع تتكلم، تحدد النجاح من اللى عمله معاك، انت مبنتش نفسك بنفسك، وأنت ظاهر أمام الشعب المصرى إنك أنانى مبتحبش غير نفسك، وحابب إن انت تصنع النجومية لنفسك وبس، فكك من اللى انت بتعمله وخليك محترم وكويس».

ووجه بيكا حديثه لعمر كمال قائلا: «أخونا عمر كمال لما سمع اللى اتقال قال إحنا نجحنا، لكن اللى أنا شايفه إنك كلك على بعضك غلط، حياتك غلط، دنيتك كلها ماشية غلط فى غلط، عايز تحقق نجاحك انت بس، فرجنى يا فهلوى يا حلو واعمل كام تراك لوحدك».

رد المغني الشعبي عمر كمال

ورد المطرب عمر كمال على هجوم مغني المهرجانات حمو بيكا بعد الهجوم عليه بسبب عدة أشياء من أبرزها فلوس يوتيوب وغناءه لأحد متاجر فساتين الأفراح قائلا: «أنا فوجئت إن حمو بيكا منزل صورتي كأني واحد إسرائيلي أو واحد عدو وكاتب الكلام اللي انتوا شوفتوه ده كله».

وأضاف «كمال»، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «بص يا حمو أنا محترم وصبرت كتير على إهانات الناس وقلة أدب الناس وأنت طالع تقول على عمر كمال وحسن العجوز قصيرين، أنا ممكن اطلع أقول عليك بكرش لكن ده كلام قلة أدب ماليش فيه بس قلة الأدب وقلة الذوق اللي بتستخدمها دي أنا ماليش فيها ومش منطقي ولا مبدأي».

وأوضح «كمال»، «أول تراك انتي معلمة أخدته من حمو بيكا وشمس المجرة إنتاجي وإلحاني أنا سايبهولك على قناتك وفلوس وبنتخان ومساء النقص وفايقة ورايقة وكل التراكات سايبهالك على قناتك وأنت بتاخد فلوسها وبتكسب بيها ولكن من دلوقتي هقفل كل التراكات التي شاركت فيها على قناتك».

وتابع، «حمو بيكا كان بايت عندي في البيت اللي كلنا فيه عيش وملح ورايحين مشوار وقولت له تعالى معايا عند الحلاق نعمل شعري ونروح مشوار ولقيته جايب واحد بيتفق معاه على شغل سنتر بتاع فساتين.. أنا مالي أعمل مهرجان لبوتيك ليه ولفستان فرح ليه وأنا عايز اشيل نفسي من الأسماء».

وتساءل عمر كمال: «فين فلوسي فين فلوس فستان الفرح وفين فلوس المهرجان.. الشغل له أصول هو أنا اقدر أوديك فرح بدون عربون.. أنت دخلت بيتي ونمت في بيتي وأكلت في بيتي عيش وملح وعيب تكتب كده قدام الناس».

ووجه عمر كمال رسالة لحمو بيكا قائلًا: «يا بيكا عيب يا بيكا وعيب تقول أني صحبة مزيفة أنا عمري ما كسبت وراك أبيض ولا أسود وأنا سيبت لك 12 تراك على القناة كلت من وراها الشهد.. الشغل له أصوله وأنا لو بجمع في فلوس كنت سيبت لك التراكات دي كلها على قنواتك وأنا أكتر واحد بيتكلم عنك كويس في النقابة وأنا بغني معاك ومش عايز أحسسك أنك لوحدك ومنبوذ وأنك مش فنان».