حمو بيكا يعلن وفاة عمه.. ويطالب الجمهور بالدعاء

أعلن مؤدي المهرجانات حمو بيكا، وفاة عمه، ويُدعى "مجدي"، مساء اليوم الثلاثاء، داعيًا له بالرحمة والمغفرة.

ونشر حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، صورة مع عمه الراحل، مُعلقًا عليها بالآية القرآنية: "يا آيتها النفس المطمئنة.. ارجعي إلي ربك راضية مرضية.. فأدخلي في عبادي وأدخلي جنتي"، مطالبًا جمهوره بالدعاء له بالرحمة.

وكان حمو بيكا، هجومًا حادًا على مطرب آخر -رفض ذكر اسمه-، بسبب تصريحاته الأخيرة بأنه احتل بمفرده قائمة أكثر 5 أغاني بحثا خلال عام 2020، دون ذكر اسم "بيكا" رغم تواجده في القائمة بأغنيتين.

وقال بيكا، خلال بث مباشر عبر حسابه على إنستجرام: "بدون ذكر أي أسماء، عام 2020 جرى البحث على محرك البحث جوجل، على 5 أغاني هي الأنجح، وهي (عود البطل، بنت الجيران، شمس المجرة، أنا بيكا ما لاف الفانس، هلا والله)، مينفعش تطلع تقول الأغاني من غير ما تقول مين اللي عملها، بلاش تنسب النجاح لنفسك بس".

وتابع: "لما تطلع تتكلم، تحدد النجاح مين اللي عمله معاك، إنت مبنتش نفسك بنفسك، وانت ظاهر أمام الشعب المصري إنك أناني مبتحبش غير نفسك، وحابب إن انت تصنع النجومية لنفسك وبس، فكك من اللي انت بتعمله وخليك محترم وكويس".

وواصل: "أخونا عمر كمال لما سمع اللي اتقال قال إحنا نجحنا بدون تحديد أسماء، لكن اللي أنا شايفه إنك كلك على بعضك غلط، حياتك غلط، دنيتك كلها ماشية غلط في غلط، عايز تحقق نجاحك انت بس، فرجني يا فهلوي يا حلو واعمل كام تراك لوحدك، وشوف هتنجح ازاي".

وأردف: "أنا عملت نجاحات على مدار 9 سنين مع فرقتي وبره فرقتي، وكلنا بنكمل بعض، وأنا مش هسكت تاني، أي حد هيقول كلام ميعجبنيش تاني أنا هديله فوق دماغه".