عمر كمال يرد على حمو بيكا: قلة الذوق اللي بتستخدمها دي ماليش فيها

رد المطرب عمر كمال على هجوم مغني المهرجانات حمو بيكا عليه قائلا: "انا فوجئت إن حمو بيكا منزل صورتي كأني واحد إسرائيلي أو واحد عدو وكاتب الكلام اللي انتوا شوفتوه ده كله".

وأضاف "كمال"، خلال بث مباشر عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "بص يا حمو أنا محترم وصبرت كتير على إهانات الناس وقلة أدب الناس وأنت طالع تقول على عمر كمال وحسن العجوز قصيرين، أنا ممكن اطلع أقول عليك بكرش لكن ده كلام قلة أدب ماليش فيه بس قلة الأدب وقلة الذوق اللي بتستخدمها دي أنا ماليش فيها ومش منطقي ولا مبدأي".

وأوضح "كمال"، أنه حصل على تراك "انتي معلمة" من حمو بيكا مضيفًا: "أول تراك انتي معلمة أخدته من حمو بيكا وشمس المجرة إنتاجي وإلحاني أنا سايبهولك على قناتك وفلوس وبنتخان ومساء النقص وفايقة ورايقة وكل التراكات سايبهالك على قناتك وأنت بتاخد فلوسها وبتكسب بيها"، مشيرًا أنه سيغلق التراكات التي شارك فيها على قناة حمو بيكا على موقع يوتيوب.

وأضاف: "حمو بيكا كان بايت عندي في البيت اللي كلنا فيه عيش وملح ورايحين مشوار وقولت له تعالى معايا عند الحلاق نعمل شعري ونروح مشوار ولقيته جايب واحد بيتفق معاه على شغل سنتر بتاع فساتين" متسائلًا: "أنا مالي أعمل مهرجان لبوتيك ليه ولفستان فرح ليه وأنا عايز اشيل نفسي من الأسماء" لافتًا أنه يتصل بحمو بيكا ويسأله عن أجره قبل الاتفاق على مشاركته في الحفلات.

وتابع: "أنا بتصل بيك أقدرك وأقولك هتاخد كام"، مضيفًا: "فلوسك مش مناسباني ومش عايزها وشايف الأجر ده قليل عليا بتتفق لي ليه"، لافتًا أن حمو بيكا حصل على تراك من ساسو بدون استئذانه.

وقال عمر كمال: "طول عمري بديك تراكاتي"، مشيرًا أنه يتحدث في مشكلته داخل النقابة دائمًا: "عمر كمال اللي بيتكلم لك في مشكلتك في النقابة".

وتابع: "وأنا يا حمو في عز ما كانت بنت الجيران فاشخة الدنيا جت لك حد عندك في عز ما كان صحابك يهربوا منك وكنت بتوقف من النقابة وبقف جنبك".

وتسائل عمر كمال: "فين فلوسي فين فلوس فستان الفرح وفين فلوس المهرجان" مضيفًا: "الشغل له أصول هو أنا اقدر أوديك فرح بدون عربون".

وقال عمر كمال: "أنت دخلت بيتي ونمت في بيتي وأكلت في بيتي عيش وملح وعيب تكتب كده قدام الناس".

وأضاف: "مدير أعمالي كان بيتفق لك على النمر في فرحك ونزلت لك مدير أعمالي وأنا كنت في تونس وكان الباسبور ضايع ونزلته لك"، متابعًا: "أنا عمري ما كنت بتاع مصلحتي ولا دورت على فلوس وعمري ما بصيت لكم على تراكات وطول عمري بسيب لكم تراكات".

ووجه عمر كمال رسالة لحمو بيكا قائلًا: "يا بيكا عيب يا بيكا وعيب تقول أني صحبة مزيفة أنا عمري ما كسبت وراك أبيض ولا أسود وأنا سيبت لك 12 تراك على القناة كلت من وراها الشهد".

وأوضح عمر كمال، أنه كان الضامن لحصول حمو بيكا على سيارة رانج روفر فارهة من أحد المعارض: "العربية الرانج روفر اللي تمنتها 1850000 جنيه طلعت لك من المعرض وأنا ضمنتها وأنا قولت أضمنه" مشيرًا أنه لم يرد على الإهانات الموجهة له: "فينا لسان نتكلم ونعمل الكلام ده كله".

وتابع: "الشغل له أصوله وأنا لو بجمع في فلوس كنت سيبت لك التراكات دي كلها على قنواتك وأنا أكتر واحد بيتكلم عنك كويس في النقابة وأنا بغني معاك ومش عايز أحسسك أنك لوحدك ومنبوذ وأنك مش فنان".

وتابع: "عيب تكتب عليا كده وأكلنا مع بعض عيش وملح وبلاش تعمل كده مع ناس بيحبوك والشغل اللي قال عليه ولا أخدت منه أبيض ولا أسود ولا عرابين والمفروض تاخد رأيي مش تحطني على أرض الواقع".

واختتم: "لو أنت سايب لي تراك أنا سايب لك 15 تراك على قناتك وعمري ما سألتك في أبيض ولا أسود".

وهاجم مغني المهرجانات، حمو بيكا، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي، "فسبوك"، زميله الفنان الشعبي عمر كمال، بعد أن نشر صورة وعليها علامة "X".

وقال "بيكا" فى منشوره: "ياريت محدش يكلمني في شغل على الشخصية دي عشان أنا كنت بحبها والشخصية دي بتتهرب من شغلي اللي خلاني اتفق عليه، والإثبات بعد الصورة دي هنزل فيديو، وهو عامل بيحبني وهو بيكرهني، مع السلامة يا صحاب مزيفة".