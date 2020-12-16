الأزهر: استهدفنا توعية الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة محليا ودوليا

قال الدكتور مجدي فريد، الباحث بمرصد الأزهر، إن متابعة الأنشطة الميدانية لمرصد الأزهر محليا ودوليا يأتي انطلاقا من أهمية الالتحام مع المتلقي وخاصة الفئة الشبابية، وشارك المرصد في العديد من الأنشطة الميدانية، وذلك لتوعية الشباب وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم.

وأضاف فريد، خلال لقائه مع رامي محمد مراسل برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي تقدمه الإعلامية منة الشرقاوي، المذاع على فضائية القناة الأولى، أنه بالنسبة لطبيعة الأنشطة الميدانية كانت عبارة عن ورش عمل، محاضرات، ندوات، ومشاركات في مؤتمرات سواء دولية أو محلية.

وتابع أنه بالنسبة للأنشطة الميدانية المحلية كان من أبرزها حملة طرق الأبواب التي كانت تهدف للوصول إلى الشباب في أماكن تواجدهم لتوعيتهم من مخاطر الجماعات الإرهابية وإبراز القيم الدينية والأخلاقية، ومن أبرز هذه المشاركات مشاركة معرض القاهرة الدولي على مدار 5 سنوات من خلال عقد العديد من الندوات والمحاضرات، وأيضا المشاركة في معرض الإسكندرية، وعقد العديد من الندوات والمحاضرات في أفرع وزارة الداخلية، وأيضا في الجامعات المصرية منها كلية العلوم في جامعة عين شمس، والقاهرة، والأزهر، بجانب العديد من الندوات والمحاضرات التي تم إطلاقها في مراكز الشباب والرياضة وقصور الثقافة بالمحافظات.

وأشار إلى أن مرصد الأزهر شارك في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وذلك من خلال إلقاء العديد من المحاضرات والندوات التي تخص مكافحة الإرهاب والتطرف، كما شارك المرصد أيضا في قوافل السلام التي أطلقها مجلس حكماء المسلمين برئاسة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب وذلك لنشر سماحة الإسلام وقبول الآخر والتعايش والسلام والمحبة.

واستطرد أنه من ضمن المشاركات الدولية أيضا قام المرصد بعقد 3 جلسات في مجلس الأمن الدولي في الأمم المتحدة وركزت كلمة المشاركين على نبذ العنف والتطرف ومكافحتهم، وأخيرا كان هناك إعداد ورش عمل في مقر مشيخة الأزهر حول وثيقة الأخوة الإنسانية.