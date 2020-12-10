مرصد الأزهر: أطلقنا حملات عديدة لحث الناس على التزام الأخلاق والوعي

قال الدكتور محمد بناية، المشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، إن المرصد أطلق حملات عديدة خلال الفترة الماضية في مختلف الاتجاهات، حيث تم إطلاق حملات لحث الناس على التزام الأخلاق والوعي، وهناك حملات أخرى تعمل على الاستهداف على تصحيح شبهة، مثل الشبهات التي تطلقها الحملات الإرهابية، حيث تم عمل حملات مثل "مفهوم الجهاد"، وغيرها للرد على الشبهات وذلك بالتنسيق مع مركز الفتوى ليكون الأمر متكامل بشكل كبير، وهناك حملات أخرى تستهدف المرأة مثل حملة "أنت ملكة"، والتي تؤكد على دور المرأة في المجتمع، وهناك حملات للنشأ والتي تركز على الأخلاق واحترام الآخرين، وأهمية الاحترام في المجتمع، وهناك حملات وطنية.

وأضاف "بناية"، خلال لقاء مع كاميرا برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى" المصرية، أن هناك حملات صحية أيضا في ظل انتشار وباء فيروس كورونا "كوفيد 19"، حيث أطلق المصدر أكثر من حملة، تحث المواطنين على الالتزام بالإجراءات الاحترازية واتخاذ الحذر خاصة في ظل انتشار الكثير من السلوكيات الشاذة في المجتمع مؤخرًا.

وكشف عن الطرق المتبعة من أجل مواجهة الحملات الإلكترونية المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي قائلا إن المرصد يختار الموضوع أولًا الذي يتم مكافحته، ومن ثم يتم تحديد المستهدفين من المخاطبة، سواء الشباب، الأطفال، النساء، الرجال، وهكذا، ومن ثم تحديد الرسائل التي تُرسل من خلال إعطاء فرصة للشباب في المرصد في الإبداع في الرسائل التي تُرسل لمكافحة التطرف.

وتابع أنه بعد تجهيز الرسائل، تمر تلك الرسائل على أشخاص عندها خبرات كبيرة تقوم بتحليل الرسائل وتعيد صياغتها إذا احتاج الأمر، بحسب توجيه الخطاب لأن الخطاب الموجه للغرب يختلف عن الموجه للمصريين.

وتابع أن خطوة الترجمة أيضًا من الخطوات المهمة في الخطاب، موضحا أن المرصد لديه مترجمين متميزين، ولديهم مفاتيح الشخصيات التي يخاطبوها، على سبيل المثال إذا كان الخطاب موجه للشباب داخل فرنسا، فهو يستطيع الوصول إلى لغة الشباب في فرنسا.