رشوان توفيق يطمئن محبيه بعد مخالطته مصابا بكورونا: أنا بخير

طمأن الفنان رشوان توفيق جمهوره على حالته الصحية خلال الفترة الحالية، بعد أن خالط أحد أقاربه المصاب بفيروس كورونا المستجد .

وقال توفيق لـ«الوطن»، «أنا بخير الحمد لله، ومعنديش كورونا، ولكن خالطت صديق لي توفي نجله بكورونا منذ أيام وهو شاب، فالمرض أصبح متنشرا بصورة كبيرة، وبالتأكيد أشعر بالخوف وأحاول على قدر المستطاع عدم الخروج من المنزل، مع اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع انتشار فيروس كورونا».

وأضاف: أدعو الله عز وجل أن تمر مصر بسلام وينتهي فيروس كورونا، فهذا اختبار من الله سبحانه وتعالي، وعلينا الصبر مع مراعاة الإجراءات الاحترازية، والتباعد، وأنني في حالة أنني اضطررت للنزول ومخالطة أشخاص يكون ذلك على مسافة مع الحفاظ على ارتداء الكمامة.

ومن ناحية أخرى دافع الفنان رشوان توفيق، عن صديقه الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، بعد الهجوم الذي تعرض له بقوله «كاد الممثل يكون رسولاً»، قائلاً: لم يكن يقصد هذا التعبير.

وأضاف: أبو زهرة يقصد أن الفن رسالة واضحة، يجب أن تنقل بكل حذافيرها، ويجب أن يراعي الفنان اختيار أدواره بعناية شديدة، لأنه مسؤول أمام جمهوره على تلك الأعمال، كما أن أبو زهرة، قال (كاد) وهو معنى غير مؤكد.

وتابع: أبو زهرة صديقي من الدرجة الأولى، وهو يسأل عني باستمرار، وهو بالفعل له مكانة خاصة عندي.

وأقيم حفل افتتاح مهرجان نقابة المهن التمثيلية بمسرح النهار بوسط البلد، وجرى فيه تكريم الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، حيث قدم التكريم مفيد عاشور، وقال إن الممثل صاحب رسالة، وأنه دائما يقول: قف للممثل وفه التبجيلا كاد الممثل أن يكون رسولا.